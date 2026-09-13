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Mihai Bendeac, atac dur la Carmen Tănase. Cine intervine în scandal

Mihai Bendeac/ Facebook

Mihai Bendeac/ Facebook

Tabu
Scris deTabu
Publicat13 sept. 2026, 14:55
Actualizat13 sept. 2026, 14:56
SursăRealitatea PLUS

Mai multe vedete l-au pus la zid pe Mihai Bendeac după ce a atacat-o dur pe Carmen Tănase. Actorul a scris pe rețelele sociale că se bucură că aceasta nu va mai fi jurat în cadrul unei cunoscute emisiuni de talente. În scandal au intervenit și internauții, care l-au condamnat dur pe Bendeac.

Mihai Bendeac a scris pe rețelele sociale: "Mi se pare îmbucurător că un post de televiziune a realizat, în sfârșit, că nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie." Însă de-a lungul timpului, actorul a declarat de nenumărate ori că o apreciază enorm pe Carmen Tănase.

Lia Bugnar a intervenit și l-a criticat dur pe Bendeac. Regizoarea a povestit că la un moment dat se afla alături de Carmen Tănase pe drum spre un spectacol, moment în care s-au întâlnit cu actorul la o benzinărie.

"Părea efectiv omul tău preferat din univers. Ca acum s-o demaști ca pe-o criminală. Urâtă specie de om ești, băiatule…", a scris pe rețelele sociale Lia Bugnar.

Cu o reacție a venit și Timotei Onoriu, nepotul cunoscutei interprete de muzică lăutărească Gabi Luncă. Acesta a clarificat inclusiv situația și a spus că actrița Carmen Tănase nu a fost dată afară, ci a fost mutată la o altă emisiune.

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