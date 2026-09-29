Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 sept. 2026, 11:13

Marian Godină a șocat pe toată lumea după ce a anunțat că își dă demisia din Poliție. De atunci, acesta spune că a primit numeroase comentarii în care era trimis la muncă.

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