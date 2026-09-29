Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție

Marian Godină a șocat pe toată lumea după ce a anunțat că își dă demisia din Poliție. De atunci, acesta spune că a primit numeroase comentarii în care era trimis la muncă.
Fostul polițist le-a închis gura haterilor și a dezvăluit că imediat după ce și-a dat demisia din Poliție s-a angajat cu contract de muncă.
”Foarte interesant! Am primit mai multe comentarii în care eram trimis la muncă la o poză în care eram… la muncă.
Explicația e destul de simplă.
După ce mi-am dat demisia din Poliția Română, am observat un val de fericire din partea multora. Și nu mă refer la cei care se bucurau pentru mine și mă felicitau. Mă refer la oamenii care au văzut demisia mea ca pe o victorie personală. Deși, evident, în afară de viața mea și a familiei mele, pentru nimeni nu s-a schimbat absolut nimic.
Ei s-au bucurat pentru că au crezut că, odată cu demisia, va urma dezastrul. Că mă vor vedea la săpat șanțuri sau întrebând pe Facebook dacă nu are cineva nevoie de vreun holoangăr cu ziua. Pentru că pe mulți dintre cei care înjură de dimineața până seara și se vaită că o duc rău îi doare mai tare că alții o duc mai bine decât ei decât îi doare că ei o duc rău.
Asta e, de fapt, marea lor suferință. Dacă am duce-o toți la fel, probabil ar fi mult mai liniștiți. Și, culmea, nici ei nu o duc chiar atât de rău.
Dacă iei la pas zonele rurale „sărace” într-o duminică, o să observi că nu e curte în care să nu sfârâie grătarul și din care să nu se audă muzică.
Ogradă fără animale o să tot vezi. Gospodărie fără boxă cu Bluetooth și multe luminițe, mai greu.
Fum de carne, bere, țigări, gălăgie, râsete zgomotoase și muzică. Ingredientele unei zile ideale. Iar dacă unul sare calul, pune mâna pe un par și sare la bătaie, nu-i nimic. Se sună la 112 și vine Poliția. Cu costurile intervenției suportate inclusiv de cei care la ora aia dorm cuminți, pentru că luni dimineață trebuie să se trezească și să meargă la muncă.
Revenind la poza mea, s-au supărat unii că „cerșesc” și m-au trimis la muncă. Deși eu eram la muncă. Doar că, pentru ei, munca pare să fie muncă numai dacă are sapă, târnăcop sau roabă. Dacă faci o reclamă, scrii o carte, urci pe o scenă sau ești plătit pentru imaginea și munca ta, în mintea lor nu muncești.
Probabil îi deranjează și mai tare faptul că poți trăi din asta. Iar celor care s-au supărat atât de tare încât au anunțat solemn că ei „numai” cumpără invertoare pentru că le promovez eu, le transmit să stea liniștiți. Telefonul îl pot încărca în continuare la mall.
PS demisia mea a avut loc începând cu 15 sept, iar din 16 sept sunt deja angajat cu contract de muncă”, a transmis Godină pe rețelele de socializare.
Reamintim că Marian Godină a decis să demisioneze în Poliție la aproape 20 de ani de când a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Anunțul a fost făcut la finalul lunii august, pe rețelele de socializare.