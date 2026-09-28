Bianca Drăgușanu, reacție după cazul Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză

Bianca Drăgușanu a reacționat după cazul Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză, în râul Olt. Vedeta a transmis un mesaj despre violența împotriva femeilor și despre comentariile prin care victimele sunt învinovățite.
Fosta asistentă TV a fost și ea victima violenței domestice.
Bianca Drăgușanu a susținut că, în opinia sa, comentariile prin care victimele sunt învinovățite sau prin care comportamentul agresorilor este aprobat nu ar trebui tratate cu indiferență.
Într-un mesaj publicat pe Instagram, Bianca Drăgușanu a vorbit despre reacțiile pe care le-a văzut în mediul online după cazul Valentinei. Vedeta a criticat atitudinea celor care consideră că o femeie agresată poartă responsabilitatea pentru ceea ce i s-a întâmplat.
„România este singura țară în care mortul este de vină și în care femeile agresate «și-au meritat-o». Eu n-am văzut atâta răutate și prostie adunate la un loc niciunde. Instigarea sau aprobarea unor astfel de comportamente ar trebui pedepsite fie ele și online. Sau legalizați *, că unele dintre noi știm și putem să ne apărăm și singure”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.
Mesajul vedetei a continuat cu o serie de afirmații despre consumul de substanțe interzise și despre situații despre care susține că ar fi cunoscute de anumite persoane.
În aceeași postare, Bianca Drăgușanu a susținut că autoritățile ar trebui să verifice anumite cluburi și locuințe despre care afirmă că ar fi folosite pentru consumul de substanțe interzise. Vedeta a afirmat că ar exista persoane care cunosc aceste situații și a lansat, în același timp, un mesaj către cei care ar trebui să ia măsuri.
„Și ca fapt divers, de ce nu faceți descinderi prin cluburi sâmbătă sau prin casele unora care își pun spațiul la depozitare pentru consumul de . Se știe cine cu cine și unde, și dacă nu știți vă pot spune eu, asumat pentru că efectiv nu mai suport să-mi limitez spațiul din cauza unor . E ok așa? Să se pe mese? Că până acum se duceau la WC, acum au dus WC-urile la masă. De ce mortul e de vină? De ce femeile și-au meritat-o, de ce e ok să vă 5 din 7 zile?”, a mai scris ea.
La finalul postării, Bianca Drăgușanu a transmis un mesaj despre violența fizică și verbală și a subliniat că astfel de comportamente nu ar trebui justificate prin cadouri sau gesturi de împăcare.
„Ține-ți minte: agresiunea fizică sau verbală NU se iartă pentru niciun cadou și pentru niciun buchet de flori. Florile se pun și pe mormânt”, a conchis Bianca Drăgușanu.