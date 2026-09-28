Bianca Drăgușanu, reacție după cazul Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 sept. 2026, 10:20

Bianca Drăgușanu a reacționat după cazul Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză, în râul Olt. Vedeta a transmis un mesaj despre violența împotriva femeilor și despre comentariile prin care victimele sunt învinovățite.

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