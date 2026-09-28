Taylor Swift a devenit artista cea mai premiată din istoria premiilor MTV VMA

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 sept. 2026, 08:14

Duminică noapte a avut loc decernarea Premiilor MTV Video Music Awards din 2026. Taylor Swift a doborât recorduri la ediția de anul acesta. Artista a obținut marele premiu al serii, „Videoclipul anului”, câștigat pentru piesa „The Fate of Ophelia”.

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