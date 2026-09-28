Taylor Swift a devenit artista cea mai premiată din istoria premiilor MTV VMA

Duminică noapte a avut loc decernarea Premiilor MTV Video Music Awards din 2026. Taylor Swift a doborât recorduri la ediția de anul acesta. Artista a obținut marele premiu al serii, „Videoclipul anului”, câștigat pentru piesa „The Fate of Ophelia”.
Anterior, Taylor Swift a fost la egalitate cu Beyoncé la capitolul titlu, cu câte 30 de premii VMA fiecare. Noul premiu este menit să recunoască artiștii „a căror muncă în spatele camerei a extins posibilitățile videoclipurilor muzicale și a avansat arta povestirii vizuale”.
Swift a primit duminică seară premiul inaugural de Director Artistic Honors, devenind cel mai premiat artist din istoria VMA-urilor.
„Am început să fac videoclipuri muzicale și să particip la ele acum 20 de ani”, a spus Taylor Swift în discursul său, potrivit AP.
Cântăreața a adăugat că a fost implicată în realizarea a aproximativ 60 de videoclipuri muzicale, dintre care 18 le-a scris și regizat.
Swift i-a dedicat premiul lui Dolly Parton.
„Cred că am fost cu toții foarte norocoși să împărțim această planetă cu Dolly Parton pentru o vreme”, a spus cântăreața.
De asemenea, Taylor Swift a lansat videoclipul pentru noua sa piesă, „Patient Zero”, în timpul galei de premiere.
Ea a regizat videoclipul, în care joacă Colin Farrell și Dakota Johnson. Johnson și Swift prezintă personajele în oglindă.
„Patient Zero” este, de asemenea, primul ei single de când s-a căsătorit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce, la Madison Square Garden, în iulie.
Premiile MTV Video Music Awards din acest an au debutat cu un show spectaculos al Madonnei și Sabrinei Carpenter, fiind totodată primul show al Madonnei la această gală în 23 de ani. Cele două au obținut premiul pentru „Cea mai bună colaborare” cu piesa ‘Bring Your Love’.
Madonna a câștigat și la categoria „Cea mai bună piesă Dance”, cu „Confessions II — The Film” și a câștigat și premiul „Artistul anului”.