Cum se menține în formă Demi Moore, la 63 de ani. Ritualul simplu pe care îl respectă în fiecare zi

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 sept. 2026, 09:38

Timp de peste patru decenii, Demi Moore a definit rolul feminin modern de vedetă. Acum, intrând într-un nou capitol atât profesional, cât și personal, actrița reflectă asupra erei sale de bunăstare, îmbrățișând longevitatea, reinventarea și un simț reînnoit al scopului, în timp ce privește spre ceea ce urmează.

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