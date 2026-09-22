Catrinel Menghia a participat la gala Prințului Albert al II-lea de Monaco. Cum a apărut la eveniment

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 sept. 2026, 10:18

Catrinel Menghia a participat, recent, la gala organizată la Monte-Carlo cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea Fundației Prințului Albert al II-lea de Monaco.

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