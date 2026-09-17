Cât costă să te cazezi pe domeniul Regelui Charles din Transilvania

Scris de Andreea Damian Publicat: 17 sept. 2026, 08:59

Proprietatea Regelui Charles din Valea Zălanului continuă să fie una dintre atracțiile speciale ale județului Covasna. Cei care vor să petreacă aici câteva zile pot descoperi atmosfera satelor transilvănene, într-un domeniu amenajat cu mobilier vechi, textile realizate manual și elemente tradiționale.

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