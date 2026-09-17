Cât costă să te cazezi pe domeniul Regelui Charles din Transilvania

Proprietatea Regelui Charles din Valea Zălanului continuă să fie una dintre atracțiile speciale ale județului Covasna. Cei care vor să petreacă aici câteva zile pot descoperi atmosfera satelor transilvănene, într-un domeniu amenajat cu mobilier vechi, textile realizate manual și elemente tradiționale.
Tarifele diferă în funcție de camera aleasă, iar oaspeții au la dispoziție inclusiv un pachet care cuprinde mese și activități.
Domeniul este format din trei case de oaspeți, în care sunt amenajate șapte camere duble. Fiecare dispune de baie proprie și terasă. Separat, proprietatea mai are un spațiu dedicat meselor și momentelor de relaxare, organizat în jurul unui șemineu.Amenajarea păstrează specificul transilvănean.
În camere se regăsesc piese de mobilier de epocă, covoare din lână țesute manual și cuverturi din puf. Pentru încălzire sunt folosite atât sistemul central, cât și sobele tradiționale din faianță, potrivit Libertatea.
Ce prețuri are cazarea
În funcție de perioada rezervării și de tipul camerei, o noapte costă între 130 și 159 de euro, echivalentul a aproximativ 650-795 de lei. Acest tarif nu acoperă mesele, care se plătesc separat. Pentru micul dejun, turiștii achită 10 euro de persoană, în timp ce prânzul costă 20 de euro și constă într-un meniu cu trei feluri, fără băuturi. Tot 20 de euro costă și cina, care include trei feluri de mâncare și un pahar de pălincă locală.
Oaspeții pot alege dintre mai multe variante de cazare. Camera Prințului și Camera Majordomului sunt printre cele mai spațioase și sunt prevăzute cu paturi duble și căzi de baie în stil clasic.O altă variantă o reprezintă camerele „Stream Cottage” și „Lower Cottage”, amenajate în stilul specific regiunii.
Acestea au duș și, în funcție de cameră, pot fi dotate cu un pat dublu sau cu două paturi separate.Pentru cei care călătoresc singuri există Camera Mătușii Ida, un spațiu de 12 metri pătrați. Aceasta are duș și un „pat-sertar” transilvănean cu două niveluri, unul dintre elementele tradiționale aparte ale proprietății.
Există și varianta „all-inclusive”
Cei care preferă un sejur în care mesele și activitățile sunt deja incluse pot alege pachetul „All inclusive”. Prețul variază între 180 și 195 de euro de persoană pentru fiecare noapte.În tarif intră băutura de bun venit, cina servită în prima seară, prânzul și micul dejun din ziua plecării. Pachetul oferă și acces la activități organizate zilnic, pentru care sunt asigurate transportul, serviciile unui ghid și biletele de intrare la obiectivele vizitate. Oaspeții care rezervă doar cazarea pot participa separat la activitățile de o zi, contra sumei de 90 de euro de persoană. Pentru drumeții suplimentare, tariful este de 70 de euro de persoană.
sursă foto: Facebook King Charles III’ retreat in Transylvania