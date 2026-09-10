PEOPLE· 1 min citire
Alexia Eram a atras toate privirile pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția
Alexia Eram
Alexia Eram a fost prezentă la Festivalul de Film de la Veneția. Îmbrăcată într-o salopetă albă, fiica Andreei Esca a atras toate privirile pe covorul roșu.
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