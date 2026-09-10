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Alexia Eram a atras toate privirile pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția

Alexia Eram

Alexia Eram

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 sept. 2026, 12:58

Alexia Eram a fost prezentă la Festivalul de Film de la Veneția. Îmbrăcată într-o salopetă albă, fiica Andreei Esca a atras toate privirile pe covorul roșu.

Alexia Eram a participat la prestigiosul festival alături de brandul Max Mara, eveniment care reunește, an de an, nume sonore din cinematografie, supermodele, personalități din mediul online, cupluri celebre și actori de top.

Influencerița a optat pentru o salopetă albă, elegantă și rafinată, care i-a pus silueta în evidență. Pentru a completa ținuta, Alexia a ales un machiaj discret și și-a prins părul într-un coc elegant, lăsând lookul să vorbească de la sine.

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Festivalul de Film de la Veneția, desfășurat în perioada 2-12 septembrie, a reunit pe covorul roșu de pe insula Lido nume mari ale cinematografiei mondiale, regizori independenți și staruri internaționale, dar și premiere cinematografice extrem de așteptate. George și Amal Clooney, Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Georgina Rodríguez, Irina Shayk, Nina Dobrev și Phoebe Bridgers sunt doar câteva dintre vedetele care au fost prezente la eveniment în aceste zile.

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