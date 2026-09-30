Madonna a cumpărat conacul Angelinei Jolie cu 25 mil.$

Madonna este noua proprietară a vilei de 25 de milioane de dolari deținută anterior de Angelina Jolie în Hollywood.
Regina muzicii pop ar fi plătit 24,75 milioane de dolari pe conacul situat în exclusivistul cartier Los Feliz. Domeniul de lux ascunde o istorie legendară la Hollywood, aparținând în trecut, timp de câteva decenii, unui regizor emblematic al cinematografiei americane.
Madonna a arătat un mare interes pentru această proprietate impresionantă încă din luna august. Deși identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită oficial în momentul tranzacției, se pare că artista a preluat spectaculoasa vilă pe 24 septembrie, la prețul de 24,75 milioane de dolari.
Actrița Angeline jolie scosese proprietatea la vânzare cu aproximativ patru luni în urmă, sperând inițial să obțină suma de 29,85 milioane de dolari.
Madonna a descoperit proprietatea de lux printr-un tur video privat, organizat în perioada în care se afla în căutarea unei noi reședințe în Los Angeles. Deoarece nu era prezentă fizic în oraș la acel moment, reprezentanții săi au contactat agenții imobiliari responsabili de vânzare și au coordonat întreaga vizionare exclusiv de la distanță.
Dacă zvonurile se confirmă, Madonna își marchează oficial revenirea în sectorul imobiliar de lux din Los Angeles. Vedeta pop are un istoric bogat de tranzacții în zonă, cea mai recentă fiind bifată în 2023, când a vândut proprietatea din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari.