Nikita a făcut AVC și a ajuns de urgență la spital

Momente dificile pentru Nikita. În timp ce se plimba pe o stradă din Malaga, Spania, alături de câțiva prieteni, din senin, acesteia i s-a făcut rău și a căzut inconștientă la pământ. În urma investigațiilor. medicii i-au pus un diagnostic dur: AVC.
„Ieșisem de la o filmare și în momentul în care mă îndreptam spre casă cu prietenii mei, am căzut efectiv jos. Mi-am pierdut conștiența, nu am mai știut nimic de mine de, ce să spun, o oră! Nu am mai știut de mine. A venit Poliția, a venit Salvarea. Erau români care erau în trecere și «Văi, o cunosc, e Nikita noastră! Nu se poate așa ceva!». Bine, îți zic ce spunea lumea, eu nu știu, că eu mi-am pierdut conștiența. Asta e de la stres… să fii singură în lume și să-ți rezolvi tu singură toate treburile, nu e așa ușor. Am ajuns la spital, am fost îngrijită, au stat prietenii mei lângă mine. În același timp, fără să vreau, o mare surpriză, m-a sunat și Michele Morrone, pot să dovedesc cu mesajele. Acum trebuie să am grijă de mine, să nu mă enervez”, a declarat Nikita pentru Spynews.
Nu este prima dată când Nikita trece printr-un AVC. În urmă cu câțiva ani, ea a leșinat pe stradă: „Am mai trecut acum câțiva ani, la fel, printr-un AVC, tot așa am căzut în stradă, la fel, tot mașinile de Poliție, a venit Salvarea. Trebuie să am mult mai multă grijă de mine”.
Acum, Nikita se află sub tratament și ia foarte multe medicamente pentru inimă. Medicii i-au recomandat să renunțe la cafea și la băuturile energizante.
„Da, bineînțeles, iau pastile de inimă, iau calmante. Nu mai am voie să beau multă cafea, n-am voie să mai beau energizante. Bine, eu alcool nu beau, nu iau alte substanțe”, a explicat Nikita.
De data aceasta, Nikita a ales să-și protejeze fetițele și să nu le sperie, motiv pentru care nu le-a dezvăluit motivul pentru care a ajuns la spital și ce diagnostic i-au pus medicii.
„Fetele n-au știut, nu le-am spus la fete că am căzut pe stradă. Prietenii mei le-au spus că mamei i-a fost puțin rău și s-a internat în spital. Nu am vrut să știe că am făcut AVC că se speriau”, a afirmat vedeta.
Nikita îi este recunoscătoare lui Dumnezeu că i s-a mai dat o șansă la viață: „Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că El este alături de mine. Nimeni, nimeni altcineva, în clipele grele, nimeni altcineva decât Dumnezeu și apropiații! Familie, în niciun caz! Pentru mine nu există familie. Mă refer în sensul mamă, tată, frați. Decât actuala mea familie: copiii mei, tovarășii mei, relațiile mele, cunoștințele mele”.