Nikita a făcut AVC și a ajuns de urgență la spital

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 sept. 2026, 09:59

Momente dificile pentru Nikita. În timp ce se plimba pe o stradă din Malaga, Spania, alături de câțiva prieteni, din senin, acesteia i s-a făcut rău și a căzut inconștientă la pământ. În urma investigațiilor. medicii i-au pus un diagnostic dur: AVC.

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