Ce a decis Tribunalul București în procesul dintre Răzvan Simion și Lidia Buble. Cei doi se judecă de 6 ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 sept. 2026, 11:57

Relația dintre Lidia Buble și Răzvan Simion s-a încheiat în 2020, însă cei doi continuă să aibă de lămurit aspecte financiare.

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