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Tenis: Gabriela Ruse, victorie la Seul
Gabriela Ruse / Profimedia
Publicat22 sept. 2026, 08:17
Sursărealitatea.net
Ruse este calificată și în sferturile de finală ale probei de dublu.
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