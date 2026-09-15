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Cum a scăpat fiul lui Ilie Dumitrescu de închisoare după ce a făcut accident și a fugit de la fața locului
Toto Dumitrescu
Curtea de Apel București a respins apelul procurorilor, astfel că sentința pronunțată în primă instanță a rămas definitivă. Toto Dumitrescu s-a ales cu pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare. În plus, fiul lui fostului fotbalist Ilie Dumitrescu trebuie să efectueze și 120 de zile de muncă neremunerată.
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