Cum a scăpat fiul lui Ilie Dumitrescu de închisoare după ce a făcut accident și a fugit de la fața locului

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 sept. 2026, 09:26

Curtea de Apel București a respins apelul procurorilor, astfel că sentința pronunțată în primă instanță a rămas definitivă. Toto Dumitrescu s-a ales cu pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare. În plus, fiul lui fostului fotbalist Ilie Dumitrescu trebuie să efectueze și 120 de zile de muncă neremunerată.

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