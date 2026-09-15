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Cum a scăpat fiul lui Ilie Dumitrescu de închisoare după ce a făcut accident și a fugit de la fața locului

Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 sept. 2026, 09:26

Curtea de Apel București a respins apelul procurorilor, astfel că sentința pronunțată în primă instanță a rămas definitivă. Toto Dumitrescu s-a ales cu pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare. În plus, fiul lui fostului fotbalist Ilie Dumitrescu trebuie să efectueze și 120 de zile de muncă neremunerată.

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:05, la intersecția străzilor Mircea Eliade și Primăverii din București. Actorul se afla la volanul unui SUV în momentul în care s-a ciocnit cu un alt autoturism, la volanul căruia se afla jucătoarea de tenis Ilinca Dalina Amariei, fostă campioană națională.

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a declarat că s-a speriat și de aceea a fugit la locul accidentului, chiar dacă nu era vinovat. A fost găsit după aproape două zile. După ce a fost testat s-a descoperit că acesta consumase cocaină. Bărbatul a fost reținut pe 16 septembrie 2025 și arestat preventiv. Pe 25 septembrue, Tribunalul București a înlocuit măsura cu arestul la domiciliu, apoi a fost plasat sub control judiciar.

Pe 16 decembrie 2025 a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Judecătoria Sectorului 1 l-a condamnat pe Toto Dumitrescu la 2 ani de închisoare cu suspendare.

Procurorul de ședință ceruse însă o pedeapsă cu executare, motivul fiind că a fost nevoie de „demersuri exhaustive timp de două zile”, pentru a-l prinde. După ce a fost prins, nu s-a mai putut stabili dacă actorul consumase sau nu substanțe interzise.

Judecătorii au optat pentru o condamnare cu suspendare.

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