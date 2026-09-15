Carmen Brumă este din nou studentă, la 49 de ani

Carmen Brumă a absolvit, anul acesta, programul de Master de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Acum, vedeta vrea să se întoarcă din nou pe băncile facultății. La 49 de ani, vedeta s-a înscris la Facultatea de Nutriție și Dietetică din cadrul aceleiași universități.
La scurt timp după susținerea examenelor, partenera lui Mircea Badea s-a apucat din nou de învățat și, deși nu a avut prea mult timp la dispoziție pentru a se pregăti, s-a mobilizat exemplar și a reușit să intre la facultate, pe locurile de la buget.
„Poate că asta e una dintre cele mai bune definiții ale evoluției: să continui să înveți, să fii curios și să nu te oprești doar pentru că ai ajuns la o anumită vârstă”, a mărturisit Carmen Brumă pe rețelele de socializare.
Vedeta recunoaște că materia pe care a avut-o de învățat pentru examen nu a fost deloc ușoară. În plus, concurența pe locurile bugetate a fost destul de mare. Deși au fost trei candidați pe un loc, Carmen a reușit să intre la buget pe locul 19, din 124 de candidați.
„Materia grea și „neprietenos” prezentată… Ca să fiu elegantă. Am împărțit-o, am desenat-o, am făcut scheme, asocieri, sute de grile, am avut momente în care mi-am zis „dar ce-mi trebuie mie asta?”, dar… Pe 11 septembrie m-am prezentat la examen. Greu. 3 candidați pe un loc, o parte dintre ei învățau materia de 1-2 ani cu meditații.
S-au afișat rezultatele. Am reușit să intru a 19-a din 124. Sincer, habar nu am cum o să mă descurc cu 3 ani de facultate la zi, dar deocamdată sunt tare mândră de mine. Într-o lume preocupată tot mai mult de longevitate și de metode din ce în ce mai complicate de a o obține, cred că uităm una dintre cele mai valoroase forme de a rămâne „viu”: să înveți, să fii curios, să aprofundezi și să-ți urmezi pasiunile. La vârsta mea și a ta, oricare ar fi ea, e vârsta ideală să începi ceva care are sens pentru tine. Vă pupă studenta!”, a scris Carmen Brumă pe Instagram.