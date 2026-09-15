Carmen Brumă este din nou studentă, la 49 de ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 sept. 2026, 10:16

Carmen Brumă a absolvit, anul acesta, programul de Master de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Acum, vedeta vrea să se întoarcă din nou pe băncile facultății. La 49 de ani, vedeta s-a înscris la Facultatea de Nutriție și Dietetică din cadrul aceleiași universități.

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