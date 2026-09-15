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Fiul Mădălinei Apostol, declarații cutremurătoare despre moartea mamei sale

Mădălina Apostol, alături de fiul ei și Nick Rădoi

Mădălina Apostol, alături de fiul ei și Nick Rădoi

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 sept. 2026, 12:22

Nick Rădoi a revenit de urgență în România, complet devastat de moartea fulgerătoare a fostei sale partenere, Mădălina Apostol. Milionarul a fost așteptat chiar de fiul Mădălinei Apostol, care trece printr-o suferință uriașă în fața unei tragedii pe care o descrie drept „un simplu accident”.

Fiul Mădălinei Apostol a oferit primele declarații după moartea mamei sale, despre care spune că „a fost o femeie bună” și este mândru de tot ce a făcut pentru el și frații lui în toți acești ani.

„A fost o femeie foarte bună. Și-a dorit ca fiecare dintre voi (n.r. reporteri) să vă amintiți de ea într-un mod bun, a ajutat foarte multă lume. Ea nu a vrut să facă ce a făcut, a fost un simplu accident. Rog pe toată lumea să nu și-o amintească așa. Orice ați citi, este doar 10% real. Sunt mândru de ce a făcut pentru noi cât timp a fost în viață”, a spus unul dintre băieții Mădălinei Apostol.

Relația dintre Mădălina Apostol și milionarul Nick Rădoi a fost una de lungă durată, marcată de discreție în ultima perioadă. Aflat în Statele Unite în momentul în care a primit cumplita veste, omul de afaceri a lăsat totul și a zburat de urgență în România pentru a o conduce pe ultimul drum și pentru a susține familia îndoliată.

„Venirea mea în România este prima dată, cred, când este o venire cu durere. O inimă ruptă pentru mine. Nu ne așteptam, cred că va dura o perioadă foarte lungă în viața noastră ca să ne obișnuim că Mădălina nu mai există. Tot nu-mi vine să cred ce a pățit, este foarte greu”, a declarat și Nick Rădoi.

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