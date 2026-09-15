PEOPLE· 2 min citire
Fiul Mădălinei Apostol, declarații cutremurătoare despre moartea mamei sale
Mădălina Apostol, alături de fiul ei și Nick Rădoi
Nick Rădoi a revenit de urgență în România, complet devastat de moartea fulgerătoare a fostei sale partenere, Mădălina Apostol. Milionarul a fost așteptat chiar de fiul Mădălinei Apostol, care trece printr-o suferință uriașă în fața unei tragedii pe care o descrie drept „un simplu accident”.
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