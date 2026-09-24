„Skinification”: nouă modalitate de a îngriji atât părul, cât și pielea

Scris de Andreea Damian Publicat: 24 sept. 2026, 08:08

Acid hialuronic, Centella asiatica , peptide… Aceste ingrediente vedetă din rutinele noastre de îngrijire a tenului își fac acum loc și în produsele noastre de îngrijire a părului. Acesta este principiul „skinification”-ului părului, o tendință care implică îngrijirea părului și a scalpului cu aceeași atenție pe care o acordați pielii. Dar care sunt beneficiile acestor ingrediente și cum le puteți încorpora în rutina dumneavoastră?

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