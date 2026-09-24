„Skinification”: nouă modalitate de a îngriji atât părul, cât și pielea

Acid hialuronic, Centella asiatica , peptide… Aceste ingrediente vedetă din rutinele noastre de îngrijire a tenului își fac acum loc și în produsele noastre de îngrijire a părului. Acesta este principiul „skinification”-ului părului, o tendință care implică îngrijirea părului și a scalpului cu aceeași atenție pe care o acordați pielii. Dar care sunt beneficiile acestor ingrediente și cum le puteți încorpora în rutina dumneavoastră?
Hidratează cu acid hialuronic
Această substanță este prezentă în mod natural în corpul uman, în special în piele. Are capacitatea de a atrage și reține apa în țesuturi și fibre. Datorită acestor proprietăți, acidul hialuronic oferă o hidratare intensă părului însetat, redându-i volumul și suplețea. De asemenea, ajută la netezirea cuticulelor părului: atunci când sunt netede, acestea reflectă mai bine lumina, rezultând un plus de strălucire, foarte apreciat de părul tern și obosit. Cea mai bună opțiune: serurile. Non-grase, fără clătire și absorbite rapid, pot fi aplicate pe părul uscat sau umed, concentrându-se pe zonele cele mai deshidratate, cum ar fi vârfurile, înainte de coafare.
Purificare cu acid glicolic
Este cel mai mic dintre acizii din fructe. Dimensiunea sa îi permite să pătrundă adânc în fibra capilară și să se lege de keratină, proteina care protejează părul de agresorii externi și îi promovează creșterea. Acidul glicolic este, de asemenea, un excelent agent exfoliant și un regenerator celular excepțional. Acțiunea sa keratolitică îndepărtează scuamele de pe scalp și reduce excesul de sebum cauzat de poluare sau stres.
Rezultatul este o acțiune anti-mătreață și purificatoare care reechilibrează ușor părul gras. Aplicați produsul uniform pe scalpul și părul umed și emulsionați ușor. Pentru a maximiza beneficiile, puteți folosi o perie de masaj pentru scalp înainte de clătire.
Regenerează cu Centella asiatica
Această plantă medicinală asiatică, bogată în molecule active pe care le folosește pentru a combate stresul din mediul înconjurător, este renumită pentru proprietățile sale restauratoare și vindecătoare. Antiinflamatoare, puternic regenerativă și bogată în antioxidanți, ajută la păstrarea culorii și la protejarea fibrei capilare de agresorii externi - cum ar fi razele UV, poluarea și stresul oxidativ.
Datorită acestui scut pe bază de plante, keratina își păstrează integritatea, iar fibra capilară rămâne hidratată. Ca bonus suplimentar, căderea părului este redusă, deoarece Centella asiatica stimulează și microcirculația, rezultând un păr mai puternic, mai sănătos și mai ferm.
Se găsește în formule de șampon, mască și chiar ser de noapte pentru a acționa în fiecare etapă a ritualului, pe tot parcursul zilei!
Fortifică cu niacinamidă
Cunoscută și sub denumirea de vitamina B3, niacinamida îmbunătățește rezistența părului care caută hrănire și rezistență, pătrunzând adânc în foliculii de păr, unde stimulează sinteza keratinei. Procedând astfel, promovează și creșterea părului nou și optimizează hidratarea, îmbunătățind astfel rezistența fibrei capilare, făcând-o mai suplă și, prin urmare, mai puțin fragilă. În cele din urmă, proprietățile sale antioxidante îi permit să protejeze părul împotriva agresorilor externi și să-i păstreze volumul și strălucirea.
Poate fi combinat cu extracte de alge marine pentru o acțiune suplimentară de restaurare sau cu provitamina B5 pentru a spori beneficiile reparatoare și regeneratoare.
Calmează cu alantoină
Cunoscută pentru proprietățile sale regenerative și vindecătoare, alantoina ajută la refacerea barierei pielii și la menținerea sănătății acesteia. Acest beneficiu ajută la calmarea scalpului uscat și la prevenirea erupțiilor inflamatorii, eliminând astfel roșeața, iritația și mâncărimea. Prin faptul că face pielea mai confortabilă și mai echilibrată, alantoina ajută și la prevenirea mătreții.
Beneficiile optimizate sunt obținute datorită acțiunii sale keratolitice blânde, care ajută la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii și promovează reînnoirea celulară în mod delicat. Este deosebit de eficient atunci când este încorporat în formulele de șampon și combinat cu alte ingrediente active calmante, cum ar fi alfa-bisabololul pe bază de plante. Se utilizează de 2 până la 3 ori pe săptămână.
Îngrijirea pielii și nutriția: aliați anti-îmbătrânire
„Scalpul este mai gros decât pielea restului corpului, mai inervat și mai vascularizat. Reînnoirea celulară este mult mai rapidă acolo, deoarece fibrele de păr sunt produse continuu”, explică experta în păr Malika Lemzili-Costil (@malika_mindful_hair). „În plus, are tot atâtea glande sebacee câte fire de păr. În timp, aceste glande funcționează din ce în ce mai puțin eficient. Rezultatul: părul este mai uscat și mai tern, mai subțire și îi lipsește densitatea. Ciclul de creștere a părului poate deveni, de asemenea, neregulat din cauza menopauzei sau a unei diete inadecvate, iar căderea reactivă a părului se poate agrava.”
Pentru a limita acest fenomen și a menține un scalp sănătos – și, prin urmare, o lungime frumoasă – expertul recomandă hrănirea bulbului de păr cu o dietă echilibrată și acordarea unei îngrijiri suplimentare scalpului. „Suplimentele alimentare pot aborda deficiențele, cu condiția ca tratamentul să dureze între patru și șase luni. Toate mărcile oferă formule care funcționează, dar eu recomand complexe cu spectru larg care acoperă toate problemele și pe cele care pun accent pe biodisponibilitate, ceea ce asigură o bună absorbție.”