Cum a explodat turismul cosmetic. Femeile călătoresc tocmai în Japonia și Coreea de Sud pentru o cremă

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 sept. 2026, 08:15

Călătorii consideră farmaciile și parfumeriile noile muzee. Și chiar Kate Moss, Dua Lipa și (poate) Giorgia Meloni se întorc cu creme imposibil de găsit în țările lor.

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