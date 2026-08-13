Popsicle Lips: tendința care face senzație toată vara. Cum le obții

Vara aceasta, lasă-te pradă trendului Popsicle Lips. Câteva atingeri de culoare sunt suficiente pentru a oferi buzelor un finisaj lucios, ca și cum ar fi fost colorate delicat de suc de fructe sau înghețată.
De câteva luni, machiajul excesiv de elaborat pare să fi trecut pe plan secund. După trendul fără machiaj și al genelor simple, văzut recent la Zendaya la premiera Spider-Man, acum este rândul buzelor să îmbrățișeze simplitatea. Ideea nu mai este să ai o buză impecabilă, ci să adaugi exact cantitatea potrivită de culoare pentru un rezultat proaspăt și strălucitor.
Vara aceasta, dorința pentru un look ușor și aerisit se reflectă în trendul Popsicle Lips, aflat în prezent în tendințe pe TikTok. Inspirat de culoarea buzelor după ce te-ai bucurat de o înghețată de căpșuni, creează un efect de buze „proaspăt mușcate”, oferind în același timp un finisaj ultra-lucios. Rapid de adoptat și ușor de aplicat, se impune deja ca trendul de frumusețe obligatoriu în acest sezon.
Popsicle Lips: efectul colorat și lucios pe care ni-l dorim cu toții pe buze vara aceasta
Cine nu a terminat o înghețată cu buze roz sau roșii? Această senzație inspiră Popsicle Lips, trendul de frumusețe care face furori în această vară. Numele său se referă la celebrele înghețate din țările vorbitoare de limbă engleză, cunoscute pentru faptul că lasă o nuanță colorată pe buze după câteva mușcături. Un detaliu care evocă imediat amintiri despre plajă, zile însorite și dorința de machiaj proaspăt, ușor și fără efort.
În realitate, Popsicle Lips reinventează și efectul de „buză mușcată”, deja văzut acum câțiva ani, într-o versiune și mai subtilă. Popularizată de machiajul coreean, această tehnică implică aplicarea culorii în centrul buzelor, apoi estomparea ușoară a acesteia spre exterior pentru a crea un gradient delicat. Notă finală? Un strat de luciu care adaugă lumină și un efect de umplere irezistibil. Rezultatul sunt buze lucioase, nuanțate, ca și cum ar fi căpătat în mod natural acea culoare după ce au mușcat dintr-o căpșună sau o piersică coaptă. Este machiajul perfect pentru diminețile aglomerate când vrei să arăți sănătoasă fără a părea machiată!
Cum să faci ușor „înghețată pentru buze” cu doar 3 produse?
Motivul pentru care această tendință în materie de frumusețe generează atât de multă vâlvă este în principal acela că este accesibilă tuturor. Nu trebuie să fii expertă în machiaj; trei produse și câteva minute sunt suficiente pentru a obține faimosul aspect Popsicle Lips. Pe TikTok, creatoarea de conținut și make-up artistul @222katerina, care are peste 23.000 de urmăritori, își împărtășește tehnica pentru a obține acest efect de înghețată.
Începe prin a-și contura buzele cu un creion puțin mai închis decât culoarea naturală a buzelor. Apoi, aplică un ruj roșu-căpșuni doar pe centrul buzelor superioare și inferioare. Cu vârful degetului, atinge ușor produsul pentru a amesteca pigmenții și a crea un gradient fin, uniform. În cele din urmă, aplică un luciu trandafiriu, adăugând strălucirea care definește această tendință. Rezultatul este niște buze proaspete, suculente și luminoase, ca și cum tocmai ai fi mușcat dintr-un fruct sau o înghețată.
În ceea ce privește alegerile de culori, nuanțele inspirate din fructe sunt favoritele clare: roz zmeură, roșu cireș, pepene verde sau chiar portocaliu vibrant aduc instantaneu o notă de prospețime și veselie. Poți chiar să combini nuanțele ca pe o înghețată tropicală. Modul perfect de a-ți înfrumuseța buzele în această vară!