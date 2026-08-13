Popsicle Lips: tendința care face senzație toată vara. Cum le obții

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 aug. 2026, 07:58

Vara aceasta, lasă-te pradă trendului Popsicle Lips. Câteva atingeri de culoare sunt suficiente pentru a oferi buzelor un finisaj lucios, ca și cum ar fi fost colorate delicat de suc de fructe sau înghețată.

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