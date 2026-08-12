Cum să reaplici crema de protecție solară fără să-ți strici machiajul?

Aplicarea cremei de protecție solară fără a-ți strica machiajul este cu siguranță visul oricărei pasionate de frumusețe. Exact asta promite tehnica pufului de pudră anti-UV, o tehnică care face furori pe TikTok. Dar este acest truc cu adevărat eficient sau este doar o modă trecătoare? Un dermatolog își spune părerea.
Vara, este esențial să aplici protecție solară, nu doar pe corp, ci și pe față și pe buze. Dar nu este întotdeauna ușor să o combini cu machiajul. Multe persoane ezită între a ieși fără machiaj pentru a prioritiza protecția UV sau, dimpotrivă, a-l menține după două ore în fața oglinzii. Ce-ar fi dacă ar exista un truc pentru a te bucura de ambele?
Ca bonus, promite o piele strălucitoare și luminoasă, perfect protejată de razele soarelui. Acesta este întregul principiu din spatele pufului de pudră anti-UV, o nouă tendință de frumusețe observată pe TikTok. Intervievat de revista Bustle, dermatologul Adarsh Mudgil a examinat această tehnică.
Iată soluția pentru aplicarea cremei de protecție solară atunci când porți machiaj!
Acest nou truc de frumusețe a fost adus în prim-plan de creatoarea de conținut @sarahpalmyra. Și un lucru este sigur: a fost un succes instantaneu. Videoclipul ei, în care laudă virtuțile acestei tehnici, a acumulat deja peste 750.000 de vizualizări. Suficient pentru a stârni curiozitatea oricui. Dar ce implică mai exact? „Pur și simplu tamponați ușor, lăsați-l să se usuce și veți vedea blush-ul și bronzul reapărând”, explică ea simplu. Scopul este de a face ca produsul cu protecție solară să se absoarbă fără a deranja machiajul. Deși ar putea părea surprinzător la început, influencer-ul afirmă că „trebuie să ai încredere în proces”.
Totuși, multe femei se întreabă dacă puful de machiaj absoarbe o parte din crema de protecție solară. Și în această privință, opiniile din comunitatea sa sunt împărțite. Unele cred că îndepărtează aproape tot produsul. Sarah Palmyra recomandă aplicarea mai multor straturi subțiri, în loc de unul singur, și asigură utilizatorii că „puful de machiaj nu este atât de umed după aplicare”. Potrivit ei, acest instrument absoarbe mult mai puțin produs decât un burete de machiaj. Pentru cei care încă nu sunt convinși, un aplicator din silicon poate fi, de asemenea, eficient, deoarece absoarbe și mai puțin. În cele din urmă, fiecare poate alege metoda care i se potrivește cel mai bine!
Tehnica pufului de pudră: este suficientă pentru a te proteja corespunzător de soare?
Dacă așteptați aprobarea unui dermatolog înainte de a vă alătura acestei mode, nu mai ezitați. „Cred că este o tehnică genială; orice metodă care încurajează utilizarea cremei de protecție solară mi se potrivește”, a declarat Adarsh Mudgil pentru Bustle. Chiar dacă pudra absoarbe o cantitate mică de produs, rămâne o alternativă bună pentru cei care anterior evitau retușurile de teamă să nu-și strice machiajul.
Dar atenție, acest truc nu este totul. Expertul ne reamintește că nu toate cremele de protecție solară oferă același nivel de eficacitate. În ceea ce privește pudra, stick-urile sau spray-urile, adesea lăudate pentru confortul lor, opinia sa este fără echivoc: loțiunile sunt cele mai bune. Prin urmare, pudra este utilă pentru retușuri, cu condiția să fie utilizată cu o cremă de protecție solară bună.
Cât de des ar trebui să reaplici crema de protecție solară?
Dincolo de aplicarea în sine, consecvența este cea care face toată diferența. Chiar și cea mai bună cremă de protecție solară oferă protecție doar dacă este reaplicată la momentul potrivit. Acest lucru depinde în mare măsură de expunerea la soare și de activitățile pe care le desfășori. „Dacă ești la plajă sau la piscină, joci tenis sau golf sau petreci mult timp în aer liber, este recomandabil să reaplici produsul la fiecare câteva ore”, explică dermatologul.
Pe de altă parte, dacă ziua constă în principal în câteva ieșiri afară, nu este nevoie să o reaplici. „Aplicarea unei creme de protecție solară bune, cu un SPF de cel puțin 30 și care conține dioxid de titan sau oxid de zinc, dimineața ar trebui să fie suficientă”, recomandă specialistul.