Cum să reaplici crema de protecție solară fără să-ți strici machiajul?

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 aug. 2026, 09:09

Aplicarea cremei de protecție solară fără a-ți strica machiajul este cu siguranță visul oricărei pasionate de frumusețe. Exact asta promite tehnica pufului de pudră anti-UV, o tehnică care face furori pe TikTok. Dar este acest truc cu adevărat eficient sau este doar o modă trecătoare? Un dermatolog își spune părerea.

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