Te demachiezi cu apă micelară? S-ar putea să greșești

Apa micelară a devenit un produs de bază în baie pentru îndepărtarea machiajului, a cremei cu factor de protecție solară și a impurităților. Cu toate acestea, potrivit artistului de machiaj și antrenorului profesionist Tommy Pierre, utilizarea ei cu o dischetă demachiantă s-ar putea să nu fie cea mai bună opțiune pentru pielea ta.
Îndepărtarea corectă a machiajului nu este întotdeauna atât de simplă pe cât pare. Între alegerea produsului potrivit, utilizarea tehnicilor corecte și gestionarea reziduurilor de machiaj care pot rămâne chiar și atunci când fața arată curată, unele obiceiuri ar putea necesita reevaluare. Iar frecarea constantă pentru a îndepărta rimelul sau fondul de ten poate duce la iritarea pielii.
După ce a dezvăluit recent tehnica unui make-up artist pentru a obține un smokey eye perfect, chiar și pentru începători, fără efectul de „ochi de panda”, Tommy Pierre, make-up artist și trainer profesionist cu peste 395.000 de urmăritori sub numele de utilizator @tommypierremakeup, se concentrează acum pe îndepărtarea machiajului. Într-un videoclip publicat pe 23 august 2026, el explică cum să îndepărtezi eficient machiajul, SPF-ul și impuritățile fără frecare excesivă. Sfatul lui? Înlocuiește duo-ul de apă micelară și dischetă demachiantă cu o rutină dublă de curățare, începând cu un ulei de curățare.
Apa micelară și vata: un obicei de reconsiderat?
„Dacă încă te demachiezi cu apă micelară, chiar nu știi cum să o îndepărtezi corect”, spune Tommy Pierre în videoclipul său. Makeup artistul pune sub semnul întrebării în mod specific utilizarea repetată a dischetelor demachiante, care, potrivit lui, necesită treceri multiple și frecare pentru a scăpa de ultimele urme de machiaj. Această tehnică poate, în cazul unor persoane, să contribuie la creșterea roșeții sau a iritației, mai ales atunci când zona ochilor este atinsă în mod repetat.
În demonstrația sa, Tommy Pierre compară cele două metode pe propria față. Pe de o parte, folosește apă micelară și o dischetă demachiantă; pe de altă parte, un ulei de curățare aplicat direct cu mâinile. „Cu discheta demachiantă, totul este iritat, cu uleiul de curățare, este calmat”, afirmă el. Pentru profesionist, avantajul uleiului constă în special în textura sa, care permite un masaj facial delicat fără a fi nevoie să freci pielea cu o dischetă demachiantă.
Tehnica de curățare dublă pentru îndepărtarea machiajului
Pentru Tommy Pierre, soluția constă într-o rutină în doi pași. El începe prin aplicarea unui ulei de curățare direct pe întreaga față. Această textură ajută și la dizolvarea particulelor de machiaj, inclusiv a formulelor rezistente la apă.
Dar nu clătiți imediat uleiul cu apă. Profesionistul recomandă mai întâi adăugarea a puțină apă pe față pentru a transforma uleiul într-o textură lăptoasă. Această etapă, numită emulsionare, face produsul mai ușor de îndepărtat. În cele din urmă, se folosește un prosop umed sau o lavetă din microfibră pentru a îndepărta orice urme de ulei rămase.
Demachierea nu se termină însă cu uleiul. „Imediat după uleiul de curățare, nu uita să-ți cureți fața”, își amintește Tommy Pierre. Apoi, folosește un demachiant spumant. O cantitate mică este suficientă, apoi fața este clătită bine înainte de a fi uscată. Pentru makeup artist, acest al doilea pas completează procesul de curățare și îndepărtează orice reziduu care ar putea fi încă la suprafața pielii. Rezultatul, potrivit lui, este incontestabil: „Nu mai am impurități, nicio urmă de machiaj negru și sunt perfect fără machiaj”, explică el.