Te demachiezi cu apă micelară? S-ar putea să greșești

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 sept. 2026, 08:18

Apa micelară a devenit un produs de bază în baie pentru îndepărtarea machiajului, a cremei cu factor de protecție solară și a impurităților. Cu toate acestea, potrivit artistului de machiaj și antrenorului profesionist Tommy Pierre, utilizarea ei cu o dischetă demachiantă s-ar putea să nu fie cea mai bună opțiune pentru pielea ta.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre demachiereapa micelara