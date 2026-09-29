Machiajul scandinav: tendința care îmbrățișează naturalețea și elimină conturarea

Tendințele în machiaj s-au schimbat în această toamnă. De la adaptarea paletei de culori și a texturilor feței la noul sezon, am trecut la o nouă tendință, care a fost observată în timpul prezentării Agathei Ruiz de la Prada de la Săptămâna Modei Mercedes-Benz de la Madrid: machiajul scandinav, care este deosebit de avantajos pentru blonde sau cele cu tenul deschis la culoare.
Această tendință nu se rezumă doar la menținerea unei tenuri aparent goale, ci la învățarea modului de a te distra încorporând elemente mici, cum ar fi farduri de pleoape colorate sau luciu de buze. „Cheia este ca fața să nu pară niciodată exagerată, să pară naturală, ca și cum tot ce se află pe față ar face parte din piele și nu machiaj. Poți încorpora un roz vibrant, un fard de pleoape albastru sau mult luciu de buze, dar lăsând pielea să arate sănătoasă, proaspătă și frumoasă, fără exces”, explică Cristina G. Nuevo, makeup artist profesionist, pentru Cosmopolitan.
Pielea naturală este fundamentul acestei tendințe. După cum explică expertul, „pielea este probabil elementul care conectează cel mai bine toate aceste look-uri. În timpul Săptămânii Modei de la Copenhaga, au dominat finisajele minimale, fardul foarte vizibil și acea senzație de față proaspătă și naturală, în care conturarea intensă și fondurile de ten grele practic au dispărut.”
Specialista recomandă aplicarea fondului de ten în mod diferit, indicând totodată că nu este necesar să renunțăm complet la el. „M-aș concentra mai întâi pe hidratare și apoi aș folosi produse cu acoperire modulabilă doar acolo unde este nevoie. Pentru a obține acel efect scandinav, este mai important ca pielea să aibă o strălucire și o textură naturală decât să încerci să o uniformizezi complet”, explică ea.
Pe lângă ascensiunea rujurilor roz, de la cele mai delicate la cele mai intense, cel mai interesant aspect al machiajului scandinav constă în ochi: fardurile de pleoape colorate sunt din nou în vogă, alături de sclipici: „O notă de fard de pleoape albastru lângă gene, o pleoapă ușor strălucitoare sau o tușă de culoare pot actualiza machiajul de zi cu zi fără a părea excesiv”, spune G. Nuevo.