Machiajul scandinav: tendința care îmbrățișează naturalețea și elimină conturarea

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 sept. 2026, 08:32

Tendințele în machiaj s-au schimbat în această toamnă. De la adaptarea paletei de culori și a texturilor feței la noul sezon, am trecut la o nouă tendință, care a fost observată în timpul prezentării Agathei Ruiz de la Prada de la Săptămâna Modei Mercedes-Benz de la Madrid: machiajul scandinav, care este deosebit de avantajos pentru blonde sau cele cu tenul deschis la culoare.

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