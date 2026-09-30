Tonicul natural care previne căderea părului și stimulează creșterea în această toamnă

Scris de Andreea Damian Publicat: 30 sept. 2026, 08:20

Sosirea toamnei înseamnă mai multe lucruri: o schimbare de garderobă, parfumul de dovleac care se rumenește și acea nuanță de ocru pe care o capătă străzile. Totuși, nu aduce doar lucruri pozitive; aduce și temuta cădere sezonieră a părului. Probabil ai observat deja acest lucru găsind mai mulți fire de păr în perie, mai ales după spălare.

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