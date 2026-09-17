PEOPLE· 2 min citire
Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol a început clasa zero. Ce i-a spus Josephine mamei sale după prima zi de școală
Gina Pistol, alături de fiica sa
Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală, în clasa zero. Prezentatoarea a vorbit și despre cum s-a adaptat micuța la școală.
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