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Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol a început clasa zero. Ce i-a spus Josephine mamei sale după prima zi de școală

Gina Pistol, alături de fiica sa

Gina Pistol, alături de fiica sa

Scris de Andreea Damian Publicat: 17 sept. 2026, 09:26

Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală, în clasa zero. Prezentatoarea a vorbit și despre cum s-a adaptat micuța la școală.

„E clasa zero la o școală privată și a început în forță. Este foarte încântată. În prima zi când am luat-o de la școală mi-a zis în mașină: ‘Mama, putem să ne întoarcem?’. Eu am crezut că și-a uitat ceva la școală. Am întrebat-o de ce și mi-a zis că i-a plăcut foarte mult. I-am zis: ‘Stai că se duc și doamnele acasă, la casele lor’. Îi place foarte mult, este încântată și entuziasmată, ceea ce e bine. Încă nu i-a fugit entuziasmul, nu și l-a pierdut. Are deja cred că două săptămâni de școală, ea a început mai devreme și e încântată, ceea ce e bine”, a dezvăluit prezentatoarea TV pentru Libertatea.

Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.

„Tot dansul. A înscris-o soțul meu la un curs de dans la școală și pe care o să-l înceapă în două săptămâni”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Josephine, fiica în vârstă de cinci ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el.

„E foarte expresivă ea și se exprimă foarte bine prin dans, ceea ce pe mine mă șochează. Eu nu sunt vreun mare dansator, dar ea cred că ar putea să devină”, a spus Smiley pentru VIVA.ro.

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