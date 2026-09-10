De ce a fost dat afară celebrul cântăreț Tom Jones la 86 de ani din juriul „The Voice U.K.”

Scris de Andreea Ionescu Publicat: 10 sept. 2026, 12:39

Cântărețul britanic Tom Jones a dezvăluit recent că a fost înlăturat din rolul de jurat al cunoscutei emisiuni de televiziune „The Voice U.K.”. Artistul în vârstă de 86 de ani a precizat că decizia luată de postul ITV a fost justificată oficial prin existența unor complicații financiare asociate polițelor de asigurare.

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