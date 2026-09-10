PEOPLE· 2 min citire
De ce a fost dat afară celebrul cântăreț Tom Jones la 86 de ani din juriul „The Voice U.K.”
Tom Jones
Cântărețul britanic Tom Jones a dezvăluit recent că a fost înlăturat din rolul de jurat al cunoscutei emisiuni de televiziune „The Voice U.K.”. Artistul în vârstă de 86 de ani a precizat că decizia luată de postul ITV a fost justificată oficial prin existența unor complicații financiare asociate polițelor de asigurare.
Citește și
- 09:07Anastasia Soare, criticată dur după ce s-a îmbrăcat în alb la nunta nepotului său
- 08:54Mihai Bendeac, ironie la adresa nostalgicilor comunismului: „Am găsit singura postare de pe Facebook care nu va avea parte de hate”
- 14:20Mama Roxanei Ciuhulescu a murit. Mesajul dureros al vedetei
- 14:04Câți bani dau pe lună Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala celor trei copii
Distribuie articolul
Urmărește știrile Tabu și pe Google News