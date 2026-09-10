Cu ce amendă s-a ales Adi Sînă după ce a fost implicat într-un accident rutier. Polițiștii au descoperit mai multe nereguli

Adi Sînă a fost implicat într-un incident rutier, în zona Aviatorilor, în urmă cu doar câteva zile. În urmă celor întâmplate, artistul s-a ales și cu o amendă.
De mai mulți ani, Adi Sînă deține un scuter cu care se plimbă adesea prin Capitală. Cu toate acestea, de curând, se pare că mijlocul de transport i-a purtat ghinion, deoarece nu doar că a fost implicat într-un incident rutier, dar a și fost nevoit să plătească o amendă.
Potrivit comunicatului emis de DGPMB, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, incidentul s-a produs luni, 7 septembrie, în jurul orei 15:20, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Aviatorilor, o zonă din Capitală extrem de aglomerată.
Sînă se afla pe scuter în momentul în care a intrat în coliziune cu un automobil, ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest și niciunul dintre ei nu consumase băuturi alcoolice.
„La data de 07.09.2026, în jurul orei 15:20, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la un accident rutier la intersecția Bd. Aviatorilor cu Bd. Mircea Eliade.
Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un eveniment rutier în care au fost implicate un scuter și un autovehicul, soldat exclusiv cu pagube materiale.
Conducătorii implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind «zero» și au fost îndrumați către Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare”, a fost mesajul transmis de Poliția Rutieră.
În urma incidentului, polițiștii au verificat documentele scuterului artistului și au constat că acesta nu avea nici polița RCA și nici ITP-ul făcut. Prin urmare, oamenii legii au dispus reținerea certificatului și a plăcuței cu numărul de înmatriculare, iar Adi Sînă s-a ales cu trei puncta de penalizare.
„În urma verificărilor efectuate, polițiștii rutieri au constatat că scuterul nu avea Inspecția Tehnică Periodică (ITP) valabilă și nici poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).
Astfel, conducătorul scuterului a fost sancționat contravențional, fiind totodată dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare și a plăcuței cu numărul de înmatriculare, dar și aplicarea a trei puncte de penalizare”, au mai spus oamenii legii.