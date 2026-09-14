Adelina Pestrițu i-a reamenajat complet camera fiicei sale, Zeny. Interior de poveste! VIDEO

Adelina Pestrițu și partenerul ei, Virgil Șteblea, au plănuit, în secret, să îi reamenajeze camera fiicei lor, Zeny.
Adelina Pestrițu a împărtășit cu fanii de pe rețelele sociale un proiect de suflet care a prins contur după luni de planificare, nopți de așteptare și o discreție absolută. Împreună cu soțul ei, influencerița a pus la cale un plan pentru a transforma complet camera fetiței lor, Zeny, fără ca aceasta să bănuiască absolut nimic.
Pentru a o ține pe Zeny departe de camera ei timp de câteva zile, pe durata lucrărilor propriu-zise, Adelina i-a explicat micuței că i se pregătește o surpriză și a rugat-o să nu intre în cameră până când totul nu este gata. Spre surprinderea și bucuria părinților, Zeny a dat dovadă de multă răbdare și a așteptat cuminte momentul cel mare.
Piesa de rezistență din cameră este, fără îndoială, un pat suprapus, pe care Zeny și-l dorea enorm încă de când era foarte mică. Fiecare detaliu, piesă de mobilier și accesoriu au fost alese cu grijă și atenție, având în minte preferințele fetiței și dorința de a crea un spațiu cald și primitor.
„Surpriza noastra pentru Zeny a prins contur, iar astazi va aratam rezultatul. In urma cu cateva luni, am pus la cale impreuna cu Virgil un plan pe care doar noi doi l-am stiut pana ieri: sa-i transformam complet camera, fara ca ea sa stie absolut nimic. Nu a fost asa usor de pastrat un secret asa mare, dar ce nu fac parintii pentru copilul lor.
Am facut proiectul, am ales cu atentie fiecare detaliu, am asteptat momentul potrivit si, intr-un final, am inceput transformarea. Desigur, a fost nevoie si de un discurs foarte bun pentru a o tine cateva zile departe de camera ei, dar se pare ca ne-a iesit si de data aceasta. I-am spus ca se pregateste o surpriza si am rugat-o sa nu intre pana nu ii spunem noi. Si, spre surprinderea noastra, a asteptat cuminte pana la final.
Inca de cand era micuta isi dorea foarte mult sa aiba un pat suprapus, asa ca am stiut ca acesta trebuia sa fie nelipsit din noul ei spatiu. I-am indeplinit, in sfarsit, aceasta dorinta. Fiecare alegere a fost facuta cu gandul la ea, la lucrurile care ii plac si, mai ales, la acel sentiment de „acasa” pe care ne-am dorit sa il simta in camera ei.
Iar in tot acest proces de reamenajare am avut cativa complici minunati, fara de care visul nostru nu ar fi prins viata. Fiecare detaliu ne-a ajutat sa transformam ideea noastra in realitate si, pas cu pas, camera ei de vis a prins contur.
Dar cred ca cel mai frumos moment a fost cel in care, in sfarsit, i-am deschis usa si i-am vazut reactia. Am fost la un pas sa plangem de bucurie cand am vazut-o atat de fericita. Pentru ea, o camera noua. Pentru noi, o amintire pe care o vom pastra mereu in suflet!, a spus Adelina Pestrițu pe rețelele sociale.