PEOPLE· 2 min citire
Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament
Nick Rădoi
Nick Rădoi își pregătise testamentul, iar fosta lui iubită, Mădălina Apostol, nu avea să primească niciun ban. Afaceristul a decis la cine va ajunge averea sa, estimată la 30 de milioane de dolari, la un an după ce fusese diagnosticat cu cancer.
Citește și
- 13:35Daniel Buzdugan, în doliu după pierderea mamei sale. Mesajul emoționant al prezentatorului
- 10:02Adelina Pestrițu i-a reamenajat complet camera fiicei sale, Zeny. Interior de poveste! VIDEO
- 09:45Mesajul tulburător postat de Mădălina Apostol înainte de a muri
- 09:07Céline Dion a susținut primul concert după o pauză de 6 ani. Artista, răvășitoare pe scenă în creații Dior și Givenchy
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News