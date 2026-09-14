Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 sept. 2026, 13:39

Nick Rădoi își pregătise testamentul, iar fosta lui iubită, Mădălina Apostol, nu avea să primească niciun ban. Afaceristul a decis la cine va ajunge averea sa, estimată la 30 de milioane de dolari, la un an după ce fusese diagnosticat cu cancer.

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