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Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament

Nick Rădoi

Nick Rădoi

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 sept. 2026, 13:39

Nick Rădoi își pregătise testamentul, iar fosta lui iubită, Mădălina Apostol, nu avea să primească niciun ban. Afaceristul a decis la cine va ajunge averea sa, estimată la 30 de milioane de dolari, la un an după ce fusese diagnosticat cu cancer.

În vara anului 2023, Nick Rădoi a fost diagnosticat cu cancer la colon. Un an mai târziu, când însă se afla în perioada de recuperare, acesta a anunțat cu decizie a luat în privința testamentului.

Nick Rădoi avea 62 de ani când a aflat că are cancer, medicii descoperind o tumoră de nouă cm, chiar în timpul operației de apendicită. Deoarece a fost diagnoticat cu o boală necruțătoare și luând în calcul vârsta pe care o avea, acesta a decis să își pregătească testamentul.​

A decis ca averea de 30 de milioane de dolari să fie împărțită nepoților și copiilor, spunând, clar și răspicat, faptul că numele iubitei sale, Mădălina Apostol, nu se află pe lista beneficiarilor, chiar dacă ea și-ar fi dorit acest lucru.​

„Testamentul meu e făcut, e privat, făcut așa cum trebuie să fie! Sunt foarte fericit să am casa plină de nepoţi. Îi iubesc ca pe ochii din cap şi, bineînţeles că tot ce am eu nu se pune problema să las altcuiva, decât lor. Ar vrea ea să fie acolo”, a spus Nick Rădoi, în urmă cu doi ani, conform Click.

Mădălina Apostol a murit duminică dimineața, 13 august, în jurul orei 02:00 și, conform primelor informații, la mijloc ar fi vorba de o sinucidere.

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