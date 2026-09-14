Daniel Buzdugan, în doliu după pierderea mamei sale. Mesajul emoționant al prezentatorului

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 sept. 2026, 13:35

Daniel Buzdugan este în doliu, după ce mama sa a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Prezentatorul de radio a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, unde a descris ultimele momente petrecute alături de cea care i-a dat viață.

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