Daniel Buzdugan, în doliu după pierderea mamei sale. Mesajul emoționant al prezentatorului

Daniel Buzdugan este în doliu, după ce mama sa a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Prezentatorul de radio a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, unde a descris ultimele momente petrecute alături de cea care i-a dat viață.
Daniel Buzdugan a vorbit cu o sinceritate dureroasă, într-o postare pe Facebook, despre suferința profundă provocată de pierderea mamei sale și despre lupta cruntă din ultimele ei zile de viață. Cu inima frântă, realizatorul radio a descris o despărțire extrem de grea, marcată de acceptarea unui final inevitabil.
„Nu mai suntem copii nici eu, nici fratele meu mai mare, Mitică. Am rămas mai singuri ca niciodată: ne-a părăsit Mama. Ultima oară am văzut-o marți. Am plecat spre București de la ea târziu, în noapte, pe la ora 23. Ne-am luat rămas-bun de cinci, de șase ori… Dădeam să ies pe ușă, dar ochii ei umezi și mâinile întinse spre mine ca mă întorceau de fiecare dată înapoi. I-am promis că ne revedem în weekend. Din păcate, n-a mai avut răbdare.
Joi, la ora 13:23, în timp ce eu mă rugam pentru ea, Bunul Dumnezeu a ales să-i ușureze suferința. Plecasem imediat după emisiunea de la radio către Schitul Darvari. Am petrecut o oră în liniștea bisericii, rugându-mă. La doar două-trei minute după ce am ieșit pe poartă, am primit acel telefon de la spitalul din Iași… Mama plecase pentru totdeauna.
M-am întors în biserică plângând, dar cu credință, să-i aprind primele lumânări pentru cei adormiți. Azi am condus-o pe ultimul drum. A fost atâta pace în jur… O slujbă intimă, caldă, binecuvântată. A plecat de la biserica de lângă casă, fiind depusă la Biserica Sf. Toma din cartierul Alexandru cel Bun, chiar lângă blocul nostru drag.
Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit o Mamă ca o sfântă, că ne-a vegheat și ne-a purtat de grijă până la vârsta binecuvântată de 91 de ani și că a chemat-o la El lin, fără chin. Drum lin către stele, mamă dragă! Doamne, ai grijă de mămica noastră și așează-i sufletul în lumină! Amin! Copiii tăi, Daniel și Mitică”, este mesajul scris de Daniel Buzdugan pe rețelele sociale.