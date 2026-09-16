Ce a pățit Mihai Trăistariu în a treia zi de fasting

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 sept. 2026, 10:07

Interpretul apelează frecvent la postul negru bazat exclusiv pe apă, o metodă de detoxifiere pe care o repetă de câteva ori pe an. Cântărețul spune că renunțarea completă la hrană în aceste intervale îi aduce o stare excelentă de spirit, lăsându-l considerabil mai energic și mai revigorat.

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