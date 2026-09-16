Ce a pățit Mihai Trăistariu în a treia zi de fasting

Interpretul apelează frecvent la postul negru bazat exclusiv pe apă, o metodă de detoxifiere pe care o repetă de câteva ori pe an. Cântărețul spune că renunțarea completă la hrană în aceste intervale îi aduce o stare excelentă de spirit, lăsându-l considerabil mai energic și mai revigorat.
„Am tot citit despre postul cu apă, am văzut și pe la Mihai Onilă, și unii medici îl recomandă, mai ales în America. M-am documentat și eu, pe Internet, și am aflat că e benefic. Prima oară l-am ținut anul trecut, în decembrie, eram cam grăsan după atâtea sarmale și cozonac.
Am rezistat timp de trei zile, deși alții pot mai mult, și câte 7. Recunosc, în acele trei zile, am luat magneziu, ca să nu te doară capul, și sare celtică, pentru electroliți.
Cei care promovează acest fasting îl recomandă de două ori pe an, eu l-am făcut și câte trei luni la rând, în iarnă. Voi păstra, și pe viitor, acest obicei. Părinții mei au murit de cancer, așa că e important să am un stil de viață sănătos.
Cu acest post negru, cu apă, se spune că celulele cancerigene sunt omorâte și că brusc crește imunitatea. Cea mai grea zi e a treia. Vara nu-l țin, am concerte foarte multe, trebuie să stai mai mult în casă, ești mai slăbit”, a precizat Mihai Trăistariu pentru Click.ro.
Artistul a descris în detaliu atât beneficiile uimitoare, cât și pericolul uriaș prin care a trecut în timpul postului negru. El povestește că primele zile îi aduc o regenerare vizibilă a pielii, însă avertizează că gestionarea senzației de foame este o adevărată luptă, pe care o păcălea cu cantități uriașe de apă și dormind la prânz.
„Organismul se reface, se cunoaște și pe față, pe piele, dispar coșurile, din a treia zi am pielea ca de bebeluș. Eu am mai renunțat la sucuri, la prăjeli, la dulciuri, mănânc multe fructe, legume. Foamea o stăpâneam greu, nu e ușor.
Mă îmbuibam cu apă, umpleam așa stomacul, iar la prânz mă culcam, ca să mai treacă timpul, mă mai uitam la câte un film, aveam ocupație mereu, să-mi distrag atenția de la mâncare.
În a treia zi de post negru am vrut să ies afară, la plajă, văd marea pe geam și mi-era dor să stau la soare. Însă a fost mult prea cald. După cele două ore de stat pe șezlong, am făcut acasă și o baie fierbinte. După 15 minute am simțit că amețesc. Am văzut moartea cu ochii. Mi s-a pus o ceață pe ochi, eram aproape de starea de leșin.
M-am ținut de pereți, m-am dus pe balcon, ca să iau un pic de aer, apoi m-am întins pe canapea. Eu tot întrebam AI-ul ce să fac. El mă avertizase să nu ies la plajă, să nu fac baie fierbinte, că-mi va scădea tensiunea, dar nu l-am ascultat. Nu recomand acest post negru, trebuie făcut cu acordul medicului și să locuiești totuși cu cineva în casă”, a mai spus Mihai Trăistariu.