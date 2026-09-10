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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Dr. Eduard Nica, în premieră, despre unul dintre cele mai dificile momente trăite într-o expediție montană
Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS, despre unul dintre cele mai dificile momente trăite într-o expediție montană: pierderea unui coleg la altitudinea de 6.500 de metri.
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