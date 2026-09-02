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Madonna și-a uimit din nou fanii, cu o serie de fotografii „fără vârstă”: „N-am recunoscut-o!”

Madonna a publicat o serie de fotografii ce par neretușate

Madonna a publicat o serie de fotografii ce par neretușate

Tabu
Scris deTabu
Publicat2 sept. 2026, 12:12
SursăRealitatea.net

Madonna a stârnit din nou valuri pe rețelele sociale, după ce a publicat o serie de fotografii în care își afișează un look complet schimbat, cu un ten impecabil și o apariție „fără vârstă”. La 68 de ani, Regina Muzicii Pop pare să fi întors timpul înapoi, iar fanii au reacționat imediat: „Nu am recunoscut-o!”

Artista a postat pe Instagram mai multe selfie-uri în care apare cu un machiaj intens, pielea perfect întinsă și o coafură inspirată din anii ’80, amintind de perioada ei de început în muzică. În imagini, Madonna se apropie de cameră și afișează o privire seducătoare, fără nicio urmă de rid, scrie The Sun.

După aproape jumătate de secol în lumina reflectoarelor, Madonna continuă să surprindă prin aparițiile sale îndrăznețe și prin stilul glam care a consacrat-o. Fanii au remarcat imediat transformarea, mulți comentând că artista „pare mai tânără ca niciodată”.

Seria de fotografii a devenit virală în doar câteva ore, alimentând discuțiile despre modul în care reușește să își mențină imaginea iconică la aproape 70 de ani.

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