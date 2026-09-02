Madonna și-a uimit din nou fanii, cu o serie de fotografii „fără vârstă”: „N-am recunoscut-o!”

Scris de Tabu

Publicat 2 sept. 2026, 12:12 Sursă Realitatea.net

Madonna a stârnit din nou valuri pe rețelele sociale, după ce a publicat o serie de fotografii în care își afișează un look complet schimbat, cu un ten impecabil și o apariție „fără vârstă”. La 68 de ani, Regina Muzicii Pop pare să fi întors timpul înapoi, iar fanii au reacționat imediat: „Nu am recunoscut-o!”

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