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Madonna și-a uimit din nou fanii, cu o serie de fotografii „fără vârstă”: „N-am recunoscut-o!”
Madonna a publicat o serie de fotografii ce par neretușate
Publicat2 sept. 2026, 12:12
SursăRealitatea.net
Madonna a stârnit din nou valuri pe rețelele sociale, după ce a publicat o serie de fotografii în care își afișează un look complet schimbat, cu un ten impecabil și o apariție „fără vârstă”. La 68 de ani, Regina Muzicii Pop pare să fi întors timpul înapoi, iar fanii au reacționat imediat: „Nu am recunoscut-o!”
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