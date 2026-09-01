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A murit Anca Pandrea. Actrița avea 80 de ani
Anca Pandrea
Actrița Anca Pandrea a murit la vârsta de 80 de ani, potrivit unui anunț publicat luni seară pe Facebook de Ingrid Lalique, o apropiată a artistei.
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