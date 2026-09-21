Emily Burghelea s-a întors în țară: „Ne luăm rămas-bun de la Tenerife”. Ce plănuiește vedeta

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 sept. 2026, 15:23

Emily Burghelea și soțul ei anunțau luna trecută, prin intermediul rețelelor de socializare, că părăsesc definitiv România și se mută în Spania, alegând să locuiască în Tenerife.

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