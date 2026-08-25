Băutura din trei ingrediente care poate susține digestia și tranzitul intestinal

O băutură din apă călduță, lămâie și ulei de măsline este prezentată adesea drept un remediu natural pentru stimularea digestiei, însă efectele sale nu trebuie exagerate.
Amestecul poate contribui la hidratare, iar o băutură caldă poate stimula tranzitul în cazul unor persoane. Uleiul de măsline poate avea un ușor efect laxativ, dar nu există dovezi că această combinație „curăță” intestinele sau elimină toxinele din organism.
Ingrediente
o cană de apă călduță;
o lingură de ulei de măsline;
sucul proaspăt de la o jumătate de lămâie.
Mod de preparare
Pune toate ingredientele într-un pahar și amestecă-le bine. Băutura poate fi consumată dimineața, înainte de micul dejun, dacă nu provoacă arsuri, greață sau disconfort gastric. Nu este obligatoriu să fie băută pe stomacul gol pentru a avea efect, iar persoanele cu reflux sau stomac sensibil ar trebui să fie prudente, deoarece lămâia poate accentua simptomele.
Apa călduță contribuie în primul rând la hidratare, un element important pentru menținerea unui scaun mai moale. Uleiul de măsline furnizează grăsimi nesaturate și poate avea un efect laxativ ușor, însă o lingură conține aproximativ 120 de calorii. Lămâia oferă aromă și o cantitate redusă de vitamina C, fără să „detoxifice” ficatul sau intestinele.
Băutura poate fi încercată ocazional, dacă este bine tolerată, dar nu înlocuiește un tratament recomandat de medic. Constipația persistentă, durerea abdominală puternică, vărsăturile, sângele în scaun sau scăderea inexplicabilă în greutate necesită evaluare medicală.