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Echinocțiul de toamnă 2026 are loc la noapte. Tradiții și superstiții
echinocțiul de toamnă
Toamna astronomică începe oficial miercuri, 23 septembrie 2026. Echinocțiul de toamnă va avea loc la ora 03:05, ora României, și marchează momentul în care ziua este egală cu noaptea.
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