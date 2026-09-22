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Echinocțiul de toamnă 2026 are loc la noapte. Tradiții și superstiții

echinocțiul de toamnă

echinocțiul de toamnă

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 sept. 2026, 09:49

Toamna astronomică începe oficial miercuri, 23 septembrie 2026. Echinocțiul de toamnă va avea loc la ora 03:05, ora României, și marchează momentul în care ziua este egală cu noaptea.

După acesta, nopțile devin tot mai lungi, iar zilele continuă să se scurteze până la solstițiul de iarnă.

Tradiții și superstiții de echinocțiul de toamnă

Dincolo de explicația astronomică, echinocțiul a fost asociat de-a lungul timpului cu încheierea muncilor agricole și cu strângerea recoltelor. În credințele populare, această perioadă simbolizează trecerea de la belșugul verii la pregătirea gospodăriei pentru lunile reci. Recoltele erau strânse, proviziile puse deoparte, iar oamenii făceau bilanțul roadelor obținute peste an.

Unele tradiții populare leagă această perioadă de mulțumirea pentru roadele pământului. Fructele și legumele de toamnă, mustul și produsele obținute după recoltare ocupau un loc important în gospodăriile rurale.

O altă tradiție populară spune că în această zi se face primul must din strugurii proaspăt culeși. Oamenii îl beau cu speranța că le va aduce noroc și sănătate.

De asemenea, există și credința populară potrivit căreia felul în care se prezintă vremea în această perioadă ar putea oferi indicii despre lunile următoare. O toamnă lungă și blândă era privită drept semnul unei perioade favorabile pentru încheierea muncilor câmpului, în timp ce frigul venit devreme anunța apropierea rapidă a iernii.

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