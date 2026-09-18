iMapp București 2026. Programul evenimentelor și artiștii invitați

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 sept. 2026, 10:02

iMapp București 2026 are loc în perioada 19-20 septembrie, în Piața Constituției, iar intrarea este liberă. Cea de-a 11-a ediție a evenimentului aduce la București artiști internaționali, spectacole de muzică și entertainment. În programul din acest an are loc și competiția Winners League, în care șapte artiști și studiouri de video mapping concurează pentru Marele Premiu iMapp Bucharest.

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