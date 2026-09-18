iMapp București 2026. Programul evenimentelor și artiștii invitați

iMapp București 2026 are loc în perioada 19-20 septembrie, în Piața Constituției, iar intrarea este liberă. Cea de-a 11-a ediție a evenimentului aduce la București artiști internaționali, spectacole de muzică și entertainment. În programul din acest an are loc și competiția Winners League, în care șapte artiști și studiouri de video mapping concurează pentru Marele Premiu iMapp Bucharest.
Pe 20 septembrie, Bucureștiul devine scena unei întâlniri între artă digitală, muzică și tehnologie, la iMapp Bucharest Winners League 2026. PAST. FORWARD, informează ARCUB.
Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, în cadrul Zilelor Bucureștiului. Tema ediției din acest an este „PAST. FORWARD.”, un concept care pune în dialog trecutul și viitorul, prin memorie, patrimoniu, tehnologie și imaginație.
Prima zi de iMapp Bucharest 2026 începe la ora 16:00 și se încheie la ora 23:00.
Cea de-a 11-a ediție iMapp Bucharest aduce în Piața Constituției șapte artiști și studiouri internaționale de video mapping, desemnați câștigători ai competițiilor organizate de cele șapte festivaluri partenere iMapp Bucharest:
Continuă colaborarea cu Zsolnay Light Festival din Pécs, primul și singurul festival de light art din Ungaria, cunoscut pentru competiția internațională desfășurată pe fațada Catedralei din Pécs.
Chongqing International Light Art Festival revine alături de iMapp, continuând legătura dintre București și scena asiatică de light art, prin competiția sa internațională de 3D mapping.
Din Japonia, 1Minute Projection Mapping revine la iMapp. Lansată în 2012, competiția reunește creatori din întreaga lume în jurul unei provocări aparte: povești vizuale construite special pentru arhitectură.
Pentru prima dată la iMapp, SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe, festivalul care transformă fațada Palatului Karlsruhe prin lucrări de projection mapping semnate de artiști internaționali.
Video Mapping Festival continuă colaborarea cu iMapp. Dedicat acestei forme de artă, festivalul explorează mapping-ul de la proiecții monumentale la instalații imersive și interactive.
Festa das Luzes se alătură pentru prima dată iMapp, aducând din Brazilia experiențe la intersecția dintre artă și tehnologie, video mapping și instalații de lumină.
LUMA Projection Arts Festival revine din Statele Unite, unde clădirile din Binghamton devin canvas-uri pentru proiecte de storytelling vizual la scară urbană.
Reuniți în Winners League, aceștia vor transforma fațada de aproximativ 23.000 de metri pătrați a Palatului Parlamentului într-un spațiu monumental pentru creație digitală.
Sub tema PAST. FORWARD., lucrările prezentate la iMapp Bucharest explorează relația dintre trecut și viitor prin memorie, patrimoniu, tehnologie și imaginație.
Competiția are două premii:
Premiul Juriului, acordat de un juriu internațional,
Premiul Publicului, desemnat prin vot SMS la 1755.
Moment special la iMapp pentru primul 10 obținut la Jocurile Olimpice de Nadia Comăneci
Ediția din 2026 marchează și 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal.
În cadrul festivalului va avea loc un moment special de video mapping dedicat gimnastei și impactului său asupra sportului mondial.