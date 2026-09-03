A început Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Filmul românesc prezent la ediția din acest an

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 sept. 2026, 07:50

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția a debutat miercuri cu acordarea unui premiu pentru întreaga carieră actorului George Clooney și cu o listă de participanți ce include unele dintre cele mai mari nume din lumea cinematografiei.

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