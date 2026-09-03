A început Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Filmul românesc prezent la ediția din acest an

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția a debutat miercuri cu acordarea unui premiu pentru întreaga carieră actorului George Clooney și cu o listă de participanți ce include unele dintre cele mai mari nume din lumea cinematografiei.
Clooney, acum în vârstă de 65 de ani, a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră în cadrul ceremoniei de deschidere. Actrița Laura Dern a ținut discursul omagial. George Clooney și Laura Dern au jucat împreună în filmul „Jay Kelly” de pe Netflix, care a avut premiera la Veneția anul trecut.
România va fi reprezentată cu un film și la ediția de anul acesta a prestigiosului festival.
Cinematografia românească va fi reprezentată anul acesta la Veneția de „Eu contez” (I Matter), lungmetrajul de debut al regizoarei Alina Șerban. Acesta va avea premiera mondială în cadrul prestigioasei secțiuni Venice Spotlight, care include 8 filme caracterizate prin inovație și creativitate.
Filmul concurează pentru două distincții: Premiul Publicului oferit de Armani Beauty și Premiul Luigi De Laurentiis pentru Cel Mai Bun Debut, acordat de un juriu internațional, potrivit ICR. Proiecția oficială a filmului va avea loc marți, 8 septembrie, ora 21:00, în Sala Giardino.
„Eu contez” este o coproducție între România, Germania și Belgia, care explorează provocările Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească sistemul de protecție a copilului. Scenariul a fost construit pe parcursul a patru ani de cercetare alături de tineri din centrele de plasament, având în distribuție actori consacrați precum Alina Berzunțeanu, Natalia Călin și artistul Juno (Alexandru Stancu), alături de 16 tineri rezidenți ai centrelor sociale.
„Vedem foarte rar personaje rome care trăiesc experiențe umane complexe, dincolo de stereotipuri. Iar poveștile despre ce înseamnă să fii fată, romă și să fii în sistemul de protecție a copilului sunt aproape inexistente. Prin «Eu contez» mi-am dorit să construiesc o punte către o înțelegere mai profundă a acestor experiențe și să spun, înainte de toate, o poveste despre umanitate. Faptul că acest film își începe drumul la Veneția înseamnă enorm pentru mine”, a declarat Alina Șerban, citată de TV Mania.