O româncă a triumfat la Veneția. A câștigat Premiul publicului la Festivalul de Film

Filmul Eu contez (I Matter), regizat de românca Alina Șerban, a câștigat Premiul publicului „Armani beauty” în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Ceremonia a avut loc sâmbătă seara. Pelicula realizată în limbile română și romani este o coproducție România-Germania-Belgia. Totodată, filmul reprezintă debutul Alinei Șerban în regie.
Alina Șerban este prima regizoare romă din România care prezintă un lungmetraj în cadrul Festivalului de Film de la Veneția. Filmul spune povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut.
Ea își pune speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va putea oferi stabilitatea și sentimentul de familie pe care și le dorește. Trecerea la viața independentă se dovedește însă mai dificilă decât se aștepta.
Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunțeanu și Natalia Călin, alături de 16 copii și tineri rezidenți ai centrelor de plasament Casa Iosif și Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creștin Măgurele din București.
Marele premiu la Veneția
Cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția s-a încheiat sâmbătă seară. Marele câștigător al festivalului este filmul „Femeie necunoscută”, regizat de daneza May el-Toukhy. Pelicula a fost recompensată cu prestigiosul Leu de Aur pentru cel mai bun film.
Filmul spune povestea lui Marie, interpretată de Mathilde Arcel, o femeie care încearcă să-și schimbe radical viața prin căsătoria cu Christian, un văduv bogat pentru care lucrează ca menajeră și bonă.
Planurile ei sunt amenințate de un secret din timpul războiului. Marie a avut o relație cu un soldat german, iar în perioada de după război femeile acuzate că au întreținut relații cu militari germani erau supuse unor umilințe publice și unor acte de violență.
Pelicula urmărește transformarea personajului principal, care ajunge să facă totul pentru a-și proteja viața pe care încearcă să și-o construiască.