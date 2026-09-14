O româncă a triumfat la Veneția. A câștigat Premiul publicului la Festivalul de Film

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 sept. 2026, 08:41

Filmul Eu contez (I Matter), regizat de românca Alina Șerban, a câștigat Premiul publicului „Armani beauty” în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Ceremonia a avut loc sâmbătă seara. Pelicula realizată în limbile română și romani este o coproducție România-Germania-Belgia. Totodată, filmul reprezintă debutul Alinei Șerban în regie.

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