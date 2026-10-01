Nocturna Bibliotecilor 2026 are loc vineri, 2 octombrie, la BMB. Programul complet

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 oct. 2026, 08:13

Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), organizează vineri, 2 octombrie, Nocturna Bibliotecilor 2026, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” și în mai multe filiale ale rețelei. Bucureștenii sunt invitați la o seară cu spectacole, lecturi, muzică, jocuri și activități pentru copii și adulți, reunite într-un program dedicat întâlnirii dintre bibliotecă și comunitate.

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