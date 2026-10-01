Nocturna Bibliotecilor 2026 are loc vineri, 2 octombrie, la BMB. Programul complet
Nocturna Bibliotecilor 2026
Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), organizează vineri, 2 octombrie, Nocturna Bibliotecilor 2026, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” și în mai multe filiale ale rețelei. Bucureștenii sunt invitați la o seară cu spectacole, lecturi, muzică, jocuri și activități pentru copii și adulți, reunite într-un program dedicat întâlnirii dintre bibliotecă și comunitate.
Nocturna Bibliotecilor este un eveniment cultural anual, inițiat și coordonat la nivel național de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și organizat în parteneriat cu bibliotecile publice participante din România și Republica Moldova.
În 2026, evenimentul se desfășoară sub tema „Biblioteca, inima comunității”, care aduce în prim-plan biblioteca nu doar ca spațiu al lecturii și culturii, ci și ca loc al întâlnirii, dialogului, memoriei și legăturilor dintre generații.
Pornind de la tema acestei ediții, Biblioteca Metropolitană București a pregătit un program divers, desfășurat în mai multe spații ale rețelei. Teatrul de Păpuși „Licurici”, vânătorile de comori, lecturile la lumina lanternelor, muzica, întâlnirile literare și jocurile de societate se numără printre activitățile pregătite pentru public în seara de 2 octombrie.
„Tema din acest an, «Biblioteca, inima comunității», definește foarte bine rolul pe care biblioteca publică îl are astăzi. Biblioteca este un loc deschis tuturor, în care oamenii vin nu doar pentru cărți, ci și pentru a învăța, a participa la activități culturale și a se întâlni. Prin programul pregătit pentru Nocturna Bibliotecilor ne dorim ca publicul să descopere această dimensiune a bibliotecii și diversitatea activităților pe care le oferim comunității bucureștene.”, declară Ramona Mezei, managerul Bibliotecii Metropolitane București.
Programul Nocturnei Bibliotecilor la BMB
Sediul Central „Mihail Sadoveanu”
Str. Tache Ionescu nr. 4 | de la ora 18:00
Teatrul de Păpuși „Licurici” al Bibliotecii Metropolitane București îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari cu o poveste plină de emoție și momente amuzante. Spectacolul este o invitație adresată familiilor de a petrece împreună un moment special la bibliotecă, într-o atmosferă relaxată și potrivită pentru toate vârstele.
Seara va continua cu „Vânătoarea de indicii”, care îi invită pe copii să pornească într-o aventură în căutarea pieselor pierdute din „Inima Bibliotecii”. Împărțiți în echipe, participanții vor trece prin patru încăperi, unde vor avea de rezolvat provocări și jocuri menite să le testeze atenția, memoria, cunoștințele, spiritul de echipă și imaginația. Fiecare probă rezolvată îi va apropia de descoperirea unei noi piese, iar la final toate piesele vor reîntregi „Inima Bibliotecii”.
În timp ce cei mici participă la vânătoarea de indicii, părinții sunt invitați să se alăture jocului de societate „Community”, un joc despre comunitate, colaborare și valori, care îi provoacă pe participanți să ia decizii împreună și să descopere importanța cooperării și a lucrului în echipă.
Programul de la Sediul Central este dedicat în special copiilor și familiilor, transformând biblioteca într-un spațiu al jocului, poveștii și timpului petrecut împreună.
Filiala „Dimitrie Cantemir”
Str. Viitorului nr. 52, Sector 2 | Ora 19:00
Sub titlul „Inima ascunsă a bibliotecii”, programul propune o aventură pentru întreaga familie, în care părinții și copiii formează echipe și rezolvă împreună provocări și indicii.
Seara cuprinde:
„Inima ascunsă a bibliotecii”, joc interactiv pentru copii și părinți;
„Capsula timpului comunității”, mesaje, desene și gânduri lăsate pentru a fi redescoperite peste 5 sau 10 ani;
realizarea de semne de carte luminoase;
lecturi la lumina lanternelor, cu povești misterioase și legende locale.
Filiala „Marin Preda”
Str. Știrbei Vodă nr. 168, Sector 1 | Ora 17:00
Programul reunește teatrul, muzica, literatura și activitățile creative:
„În lumea poveștilor, cu Albă ca Zăpada”, jocuri teatrale și activități pentru copii și familii, alături de actrița Magda Condurache și Asociația Culturală Arts Camp;
„Muzica sub clar de lună”, concert de chitară acustică susținut de Vasi Cîmpeanu;
„Ceai literar. Povești și creativitate multiculturală”, întâlnire cu scriitoarea Ruxandra Tudor;
„Gânduri de nocturnă”, un moment dedicat ideilor, amintirilor și poveștilor împărtășite de participanți.
Filiala „George Coșbuc”
Str. Radului nr. 40, Sector 4 | 17:00–21:00
Copiii și adulții sunt invitați la o seară de boardgames, cu jocuri de societate și activități de socializare pentru toate vârstele.
Filiala „Gheorghe Șincai”
Str. Prelungirea Ferentari nr. 5, Sector 5 | 17:00–21:00 | copii 8–14 ani
Programul cuprinde:
Vânătoare de comori, căutare de indicii prin bibliotecă;
„Ghicește cartea”, joc de mimă în care participanții vor încerca să ghicească titluri de cărți;
„Biblioteca vie”, activitate bazată pe dialog și interacțiune.
Participarea la toate evenimentele este gratuită.
Programul complet și eventualele informații privind participarea la activități pot fi consultate pe site-ul Bibliotecii Metropolitane București și pe paginile oficiale de social media ale instituției.
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