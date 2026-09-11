Documentar prezentat la Festivalul de Film de la Veneția, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 sept. 2026, 08:08

Un documentar care urmărește ascensiunea lui Renzo Rosso, fondatorul brandului de modă Diesel, a avut premiera joi la Festivalul de Film de la Veneția, devenind una dintre primele producții asistate de inteligență artificială care testează locul acestei tehnologii în cinematografia mainstream.

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