O fabrică din Ploiești devine muzeu temporar: peste 100 de artiști o transformă prin artă

Mai mult de 100 de artişti din România şi din întreaga lume îşi prezintă arta la Ploieşti în pregătirea celei de-a cincea ediţii a Anualei de Artă Urbană, Artown NOW. Fabrica UZUC, singurul sit industrial din România remodelat prin artă la această scară, devine (CONtra)TEMPORARY Museum, un muzeu în care expoziţia principală este chiar procesul creativ: munca cu vopseaua, încercările, erorile, deciziile, conversaţiile şi timpul în care o idee prinde formă.
"Am participat la peste 200 de festivaluri din întreaga lume şi pot spune cu siguranţă că echipa Artown este cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o vreodată. Cred că acesta este şi unul dintre motivele pentru care ceea ce se întâmplă aici este extraordinar. Fabrica UZUC este un loc cu adevărat unic şi remarcabil, de o importanţă extraordinară pentru lumea artei, pentru oameni, oraş dar şi pentru întregul sector cultural", a spus artistul Spenser Little (SUA), prezent pentru prima dată la Ploieşti.
La UZUC, artiştii pornesc de la ceea ce fabrica le oferă. Din piese recuperate din hale sunt realizate sculpturi, instalaţii şi intervenţii de text şi portret care redau locului o nouă identitate. Artistul brazilian Adriano Bohra, cunoscut sub numele de Robolito, sculptează în lemn şi pictează trei cilindri industriali, în timp ce Spenser Little (Statele Unite) modelează metalul, semnând deja aproximativ 20 de intervenţii cu texte şi portrete. Misha Diaconu (România) sculptează şi sudează metalul, iar ceramista ploieşteană Liliana Maria completează aceeaşi lucrare cu porţelan. Arhitecţii italieni, Andrea Ariano şi Pietro Dalbianco, transformă materialele găsite prin fabrică în scaune, bănci, o scenă şi un DJ booth, în timp ce artista canadiană Aurelia Bizouard şi poetul ploieştean Ciprian Apetrei ridică împreună o instalaţie într-una dintre halele fabricii. De asemenea, artistul italian Giovanni Magnoli, aduce în Ploieşti - Iconosaik - o tehnică spectaculoasă din care rezultă lucrări pictate manual ce reproduc cu precizie aspectul mozaicurilor antice şi bizantine. De la distanţă, acestea par construite din mii de tessere, însă suprafaţa este, de fapt, pictură.
"Este un proiect extraordinar. Îmi pare rău că va trebui să plec de aici, dar voi pleca cu multă bucurie pentru tot ceea ce am trăit şi pentru munca pe care am avut ocazia să o fac la Ploieşti", declară artistul Giovanni Magnoli.
Ce este (CONtra)TEMPORARY Museum?
Un muzeu care există doar cât timp e locuit. Cât timp artiştii şi vizitatorii sunt acolo, fabrica devine muzeu, apoi revine la ritmul ei de lucru. E temporar, pentru că funcţionează ca muzeu doar pe durata ediţiei. E contra-temporar, pentru că urmele (murale, sculpturi, intervenţii) rămân permanente. Şi e contemporan, pentru că adună artişti şi practici din arta de azi.
Fabrica UZUC are o istorie de peste 120 de ani şi se întinde pe 100.000 mp, fiind singurul sit industrial din România remodelat prin artă la această scară. Aici au lucrat peste 3.000 de oameni, iar în halele UZUC s-au produs, printre altele, sferele Atomium-ului, celebrul simbol al Bruxelles-ului. Astăzi, activitatea fabricii continuă la o scară mai mică, iar o parte din suprafaţa fabricii a devenit un hub creativ, care găzduieşte studiouri de muzică, ateliere de mobilă şi auto, o tipografie şi chiar singurul producător de separatoare de autostradă din ţară. Artown NOW activează prin artă 50.000 mp din suprafaţa totală. Cei aproximativ 2.600 mp acoperiţi de murale realizate în această ediţie sunt doar o parte din poveste, alte 100 de murale şi peste 350 de intervenţii artistice fiind realizate din 2022 şi până în prezent.
Timp de o lună, artistul Dumitru Gorzo îşi mută atelierul la UZUC. Continuous Studio face parte dintr-un proiect itinerant pe care Gorzo l-a iniţiat în 2019, la New York: un atelier temporar care se deplasează dintr-un loc în altul şi devine, de fiecare dată, un spaţiu viu de lucru, întâlnire şi dialog. Ploieştiul este cel de-al 11-lea popas, pe tot parcursul lunii septembrie (1-30 septembrie). Aici, publicul îl poate întâlni pe Gorzo în timp ce lucrează într-una dintre hale - poate intra, privi, pune întrebări şi urmări cum o lucrare prinde formă. Gorzo este unul dintre cei mai activi artişti vizuali contemporani din România, cu o practică ce traversează pictura, sculptura, desenul, instalaţia şi intervenţia în spaţiul public. Vizitele se fac pe bază de programare, în weekend.
UZUC - (CONtra)TEMPORARY Museum este prezentat de Kraftanlagen şi IPIP, parteneri care au fost alături de proiect încă de la prima ediţie. Kraftanlagen, al cărei director Costel Lungu şi-a făcut practica în primii ani de activitate în zone de producţie similare. Acesta regăseşte la UZUC un spaţiu industrial redat vieţii, iar managing partner-ul, Mark Wrobel, aduce o perspectivă venită dinspre Berlin, unde reactivarea culturală a fabricilor e o practică firească. Alături de Florin Mihalcea, directorul IPIP, companie românească din acelaşi grup, consideră că revitalizarea şi reconstrucţia care stau la baza business-ului lor este punctul care îi uneşte cu ce face Artown NOW în UZUC.
Partenerul industrial WDP - warehouses with brains a fost una dintre vocile care au împins proiectul spre fabrică, iar anul acesta Artown NOW realizează al treilea mural într-una dintre halele companiei, după Dragomireşti şi Chitila. Toate aceste iniţiative sunt posibile şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploieşti, care crede în potenţialul UZUC de a deveni un reper cultural pentru oraş.
UZUC - (CONtra)TEMPORARY Museum poate fi vizitat până în 12 septembrie, de vineri până duminică, în intervalul 18:00-20:00. Tururi ghidate au loc în fiecare zi de weekend, în prima parte a programului. Accesul se face din Str. Marin Brutaru nr. 14.
Artiştii lucrează pe platformă între 24 august şi 12 septembrie, iar lucrările finalizate intră în programul public al Anualei de Artă Urbană, Artown NOW din perioada 18 septembrie - 4 octombrie.