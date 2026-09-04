Corul Madrigal readuce spectacolul Ave Maria în Capitală

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 sept. 2026, 15:15

Spectacolul AVE MARIA, cu Corul Madrigal și actorul Marius Manole, revine la București pe 10 septembrie. Evenimentul se va desfășura la Aula Magna a Universității Politehnica București.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre corul madrigalave maria