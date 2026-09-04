Corul Madrigal readuce spectacolul Ave Maria în Capitală

Spectacolul AVE MARIA, cu Corul Madrigal și actorul Marius Manole, revine la București pe 10 septembrie. Evenimentul se va desfășura la Aula Magna a Universității Politehnica București.
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, invită publicul la spectacolul extraordinar MADRIGAL: AVE MARIA, potrivit unui comunicat.
Evenimentul se va desfășura la Aula Magna a Universității Politehnica București, în data de 10 septembrie 2026, de la ora 19:00.
Spectacolul extraordinar este dedicat reprezentării Fecioarei Maria în creația universală și îl are ca invitat special pe actorul Marius Manole.
Biletele sunt disponibile online pe platforma www.entertix.ro.
În preajma sărbătorii Sfânta Maria, Corul Madrigal readuce la București unul dintre cele mai apreciate spectacole ale sale, aplaudat la scenă deschisă încă de la premiera din anul 2020.
MADRIGAL: AVE MARIA prezintă publicului un program special de muzică sacră, cu partituri emblematice din creația apuseană sau de inspirație bizantină, semnate, printre alții, de Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, John Leavitt sau contemporanii Paul Constantinescu, Sabin Pautza, Arvo Pärt, Jacob de Haan și Elaine Hagenberg.
Evenimentul este întregit de prezența actorului Marius Manole, care aduce pe scenă o selecție de texte lirice și spirituale, ce include fragmente din Psalmii lui Tudor Arghezi, versuri de Costache Ioanid sau pasaje biblice memorabile.
Muzica sacră a Corului Madrigal și textele emoționante interpretate de actorul Marius Manole se împletesc cu solo-uri de orgă și pian, într-o abordare regizorală și scenografică spectaculoasă, oferind publicului o experiență imersivă în Aula Magna a Universității Politehnica București.