„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu, este propunerea României la Premiile Oscar din 2027

Filmul „Fjord”, scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost desemnat propunerea României pentru Premiile Oscar 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Decizia a fost luată în unanimitate de comisia de selecție, potrivit Consiliului Național al Cinematografiei.
Producția a avut premiera mondială în Competiția Oficială a Festivalului de Film de la Cannes, unde a obținut Palme d’Or pentru cel mai bun film. „Fjord” a mai fost recompensat cu Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și Premiul François Chalais.
„Fjord” este o coproducție internațională
În distribuția filmului se regăsesc Sebastian Stan și Renate Reinsve. Imaginea este semnată de Tudor Vladimir Panduru, montajul îi aparține lui Mircea Olteanu, iar scenografia a fost realizată de Simona Pădurețu.
„Fjord” este o coproducție internațională realizată de România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda. Filmul este produs de Mobra Films, alături de companiile Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Film i Väst, Filmgate Films, Garagefilm International, Snowglobe, Aamu Film Company și France 3 Cinéma.
Proiectul a beneficiat de sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Eurimages și programului Europa Creativă MEDIA. Distribuția internațională este asigurată de Goodfellas, în timp ce Neon Rated va lansa filmul pe piața din Statele Unite.
Filmul a intrat în cinematografele din Franța pe 19 august și urmează să fie lansat în România în sezonul de iarnă.
Când sunt anunțate nominalizările la Oscar 2027
Academia Americană de Film va publica lista scurtă a titlurilor eligibile la 15 decembrie 2026. Nominalizările finale pentru Oscar 2027 sunt programate pentru 21 ianuarie 2027.
Cea de-a 99-a ediție a Premiilor Oscar va avea loc la Los Angeles, pe 14 martie 2027.
Cristian Mungiu, unul dintre cei mai premiați regizori români
Născut la Iași, în 1968, Cristian Mungiu este unul dintre cineaștii români cu cea mai puternică prezență la Festivalul de la Cannes. A debutat în lungmetraj cu „Occident”, prezentat la Quinzaine des Réalisateurs în 2002.
Consacrarea internațională a venit în 2007, când „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a câștigat Palme d’Or la Cannes. Filmul a primit ulterior numeroase distincții internaționale, inclusiv premiile Academiei Europene de Film pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor.
Mungiu a revenit ulterior la Cannes cu „Amintiri din Epoca de Aur”, „După dealuri”, „Bacalaureat” și „R.M.N.”. Pentru „După dealuri”, a obținut premiul pentru cel mai bun scenariu, iar „Bacalaureat” i-a adus trofeul pentru cel mai bun regizor la Cannes, în 2016.