Aris Eram nu mai are sprijin financiar de la părinți. Cum își câștigă banii

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 sept. 2026, 11:53

Aris Eram a vorbit recent despre independența sa financiară. Prezentatorul în vârstă de 23 de ani spune că se întreține singur de aproape doi ani și că a ales să plece de acasă după ce a început să câștige primii bani.

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