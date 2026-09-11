PEOPLE· 2 min citire
Aris Eram nu mai are sprijin financiar de la părinți. Cum își câștigă banii
Aris Eram
Aris Eram a vorbit recent despre independența sa financiară. Prezentatorul în vârstă de 23 de ani spune că se întreține singur de aproape doi ani și că a ales să plece de acasă după ce a început să câștige primii bani.
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