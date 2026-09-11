Celebra „rochie a răzbunării” purtată de Prințesa Diana este scoasă la licitație. Suma uriașă estimată

Publicat 11 sept. 2026, 11:26 Sursă Realitatea.net

Celebra „rochie a răzbunării”, purtată de Prințesa Diana în seara în care Charles și-a recunoscut infidelitatea, va fi scoasă la licitație pentru prima dată în aproape trei decenii.

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