Opt din zece români preferă haine de brand din outlet

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 aug. 2026, 14:51

Peste jumătate dintre cumpărătorii români de articole de modă (57%) din mediul urban cumpără mai rar, însă opt din zece persoane optează pentru mărci de calitate la preț redus, reiese dintr-un studiu dat marți publicității.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre haineoutlet