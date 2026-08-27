FASHION· 2 min citire

Opt din zece români preferă haine de brand din outlet

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Scris de Andreea Damian Publicat: 27 aug. 2026, 14:51

Peste jumătate dintre cumpărătorii români de articole de modă (57%) din mediul urban cumpără mai rar, însă opt din zece persoane optează pentru mărci de calitate la preț redus, reiese dintr-un studiu dat marți publicității.

Conform datelor centralizate de Reveal Marketing Research, pentru 44% dintre respondenți calitatea este principalul criteriu în alegerea locației de cumpărare, în timp ce prețul este menționat de 24%, iar reducerile de alți 22%.

În viziunea a 46% dintre persoanele chestionate, ''smart shopping'' înseamnă produse de calitate cumpărate la reducere, iar alte semnificații sunt achiziția strict a produselor necesare (35%), așteptarea promoțiilor (30%) și alegerea unor produse care rezistă în timp (27%).

Potrivit sursei citate, această redefinire este mai vizibilă în rândul femeilor, respectiv 52% asociază ''smart shopping'' cu produse de calitate la reducere, față de 39% dintre bărbați. În același timp, ponderea ajunge la 51% în rândul persoanelor cu educație superioară.

Cercetarea de specialitate arată că 79% dintre respondenți ar vizita un outlet dacă un brand internațional pe care îl apreciază și-ar deschide acolo primul magazin din România. În plus, reducerile mari reprezintă principalul factor care ar genera vizite mai frecvente într-un asemenea loc, menționat de 66% dintre cei chestionați. În preferințe urmează colecțiile mai variate (23%), brandurile premium (17%), brandurile internaționale noi (15%) și experiența de cumpărare (14%).

De asemenea, interesul pentru branduri premium ajunge la 21%, atât în rândul bărbaților, cât și în cel al persoanelor cu educație superioară, față de 17% la nivelul eșantionului. Totodată, brandurile internaționale noi sunt menționate de 20% dintre respondenții cu venit ridicat, comparativ cu 15% la nivelul total.

Studiul cantitativ a fost realizat de Reveal Marketing Research pentru Fashion House Militari & Pallady în luna august 2026, prin chestionare online auto-administrate (CAWI), cu o durată medie de completare de zece minute, pe un eșantion de 1.007 respondenți.

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