Moda Toamnă/Iarnă 2026: Când țesăturile „moi” ocupă un loc central

Scris de Andreea Damian Publicat: 17 sept. 2026, 09:48

De la cașmir și lână pufoasă la catifea reiată, aceste țesături familiare pentru vreme rece sunt tratate mai delicat, creând un aspect elegant, prioritizând în același timp confortul purtătorului în sezonul toamnă/iarnă 2026.

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