Moda Toamnă/Iarnă 2026: Când țesăturile „moi” ocupă un loc central

De la cașmir și lână pufoasă la catifea reiată, aceste țesături familiare pentru vreme rece sunt tratate mai delicat, creând un aspect elegant, prioritizând în același timp confortul purtătorului în sezonul toamnă/iarnă 2026.
Sezonul Toamnă/Iarnă 2026 marchează revenirea materialelor cu o textură bogată și tactilă. În loc să se concentreze pe siluete elaborate, hainele pentru vreme rece vizează moliciunea, lejeritatea și capacitatea de a se mișca natural odată cu corpul.
Cașmirul, lâna, denimul sau catifeaua reiată sunt, așadar, transformate într-un mod mai relaxat, creând ținute atât practice, cât și la modă.
Denimul continuă să apară în ținutele pentru vreme rece, combinat cu lână și alte materiale cu textură moale. De asemenea, stratificarea este redusă la minimum pentru a preveni ca ținutele să devină voluminoase.
Un cardigan purtat peste un pulover cu guler înalt, o vestă peste o cămașă sau pantaloni din catifea reiată asortați cu un pulover pot crea un look de toamnă/iarnă fără a fi nevoie de prea multe detalii.
În special, cașmirul este explorat într-un mod nou, cu o suprafață lungă și pufoasă, care oferă o senzație caldă și moale. Puloverele cu decolteu în V, cardiganele cu decolteu rotund și vestele cu guler înalt au o siluetă echilibrată, fiind ușor de asortat cu diverse ținute.
Paleta de culori, care include roz pastel, galben lămâie, bej deschis, gri cărbune și crem, contribuie la faptul că materialele care sunt de obicei calde se simt mai ușoare și mai tinerești.
Topurile cu decolteu în V, cardiganele cu decolteu rotund sau vestele cu guler înalt au o siluetă flatantă și sunt ușor de asortat cu alte haine.
Și catifeaua reiată a fost reîmprospătată pentru sezonul rece. Nemaiavând senzația sa grea obișnuită, acest material este tratat pentru a avea o drapătură mai moale și mai ușoară, potrivită pentru pantaloni cu o siluetă relaxată. Atunci când este asortată cu un pulover sau un cardigan, catifeaua reiată creează un echilibru între estetica clasică și cea modernă.
Culoarea contribuie, de asemenea, la estomparea aspectului general. Tonurile estompate precum maro, cărbune și vișiniu sunt asociate cu galben lămâie, roz pastel sau verde, creând exact cantitatea potrivită de accente pe un fundal neutru.
În spatele acestor schimbări se află o nevoie tot mai mare a purtătorului: îmbrăcămintea nu ar trebui doar să arate bine, ci și să fie confortabilă la atingere și să ofere mișcare. Prin urmare, moliciunea nu mai ține doar de material, ci a devenit o nouă abordare a îmbrăcămintei pentru vreme rece.
Pentru creațiile vestimentare din sezonul Toamnă/Iarnă 2026, căldura nu mai înseamnă grosime și greutate. Suprafețele moi, siluetele confortabile și stratificarea versatilă deschid un aspect diferit pentru moda pentru vreme rece: mai ușoară, mai naturală și mai apropiată de viața de zi cu zi.