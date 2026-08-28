Tenniscore | Cum purtăm trendul sport-chic toamna aceasta

Tenniscore preia codurile vizuale ale tenisului și le mută într-un context în care contează mai mult stilul decât performanța.
Vara este simplu de înțeles, mult alb, fuste scurte și polo-uri! Dar toamna 2026 arată că estetica poate funcționa la fel de bine și după ce temperaturile scad. Diferența stă în styling: fustele devin mai lungi, materialele mai grele, iar piesele sportive sunt amestecate cu blazere, tricotaje și jachete.
Un polo bine croit, o fustă plisată, o jachetă tehnică sau un pulover cu decolteu în V pot trimite imediat cu gândul la universul unui country club fără ca ținuta să pară, propriu-zis, echipament sportiv.
Heuritech plasează estetica undeva la întâlnirea dintre moștenirea vizuală Wimbledon, stilul preppy și actuala preferință pentru quiet luxury. Iar asta explică și de ce funcționează atât de bine acum: nu are nevoie de logo-uri uriașe pentru a fi recognoscibilă.
Ce păstrăm din vară
Fusta plisată nu dispare odată cu ultimele zile calde. Doar își schimbă proporțiile.
În locul modelelor foarte scurte, toamna permite lungimi ceva mai generoase și materiale care au mai multă greutate. O fustă plisată midi din lână fină sau chiar una cu influențe de tweed poate păstra ideea de tenniscore fără să arate ca o piesă luată direct de pe teren.
Același lucru se întâmplă cu polo-ul. Vara îl purtăm singur; acum începe să apară sub un pulover, un cardigan sau un blazer.
Fuste plisate, gulere polo, materiale tehnice și accesorii inspirate de teren, printre cele mai ușor de transferat într-o garderobă obișnuită.
Și poate tocmai aici este cheia: nu trebuie să cumperi o întreagă garderobă „tenniscore”. Probabil ai deja cel puțin una dintre piesele de care ai nevoie.