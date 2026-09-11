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În ce și-a găsit refugiul Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 sept. 2026, 09:04

Mihaela Rădulescu s-a întors la echitație și spune că acest sport a devenit una dintre principalele sale forme de terapie. Caii au fost cei care i-au mai alinat durerea după ce în același an, la o distanță de doar câteva luni, și-a pierdut atât iubitul, cât și mama.

Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare în care vorbește despre perioada grea de doliu pe care a traversat-o și despre obiceiul care i-a devenit cea mai bună terapie în toată această perioadă.

”Doliul este ca marea, cu valuri, culori diferite, furtuni, suprafețe agitate sau liniștite, calde sau reci… Te poți îneca în el sau poți înota, poți pluti sau îl poți privi de la distanță. Marea mea de sentimente mi-a arătat întreg spectrul în ultimul an și, cumva, sunt recunoscătoare pentru toată durerea. Am simțit totul. M-am luptat cu totul.

M-am întors la călărie nu doar pentru că a fost mereu în inima mea, ci pentru că este una dintre cele mai bune terapii pe care le cunosc. Cel mai bun antrenament, cea mai bună terapie, uneori o durere în plus, dar întotdeauna cu un zâmbet la final.

Pentru oricine are nevoie să audă asta: durerea nu dispare – înveți să trăiești cu ea și fără cei pe care i-ai pierdut. Există totuși VIAȚĂ și există totuși IUBIRE”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, în timpul unui zbor cu parapanta în Italia, iar în luna decembrie, la doar câteva luni distanță, Mihaela Rădulescu și-a condus pe ultimul drum și mama.

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