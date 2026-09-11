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În ce și-a găsit refugiul Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu s-a întors la echitație și spune că acest sport a devenit una dintre principalele sale forme de terapie. Caii au fost cei care i-au mai alinat durerea după ce în același an, la o distanță de doar câteva luni, și-a pierdut atât iubitul, cât și mama.
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