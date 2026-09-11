Dan Negru: „Și eu am picat testul PISA. Văd o adevărată campanie de umilire a copiilor”

Dan Negru trage un semnal de alarmă după valul de critici la adresa elevilor care au obținut rezultate slabe la testele PISA, transferând întreaga responsabilitate asupra sistemului de educație.
Jurnalistul spune că 90% dintre adulții care judecă aspru noua generație ar pica la rândul lor aceste examinări, din cauza gradului ridicat de dificultate a subiectelor, demonstrând că problema nu este la tineri, ci la modul în care sunt pregătiți.
„Și eu am picat testul PISA! Până pe la 30 de ani credeam că, atunci când mi se explica ceva și nu pricepeam, problema eram eu. Eu eram prostul. Nu eram!
Astăzi, când nu înțeleg ceva, știu că poate fi de vină și cel care explică. Văd zilele astea o adevărată campanie de umilire a copiilor: că sunt proști și analfabeți pentru că au picat niște teste internaționale.
Puștilor de azi le dau curaj. 90% dintre adulții care vă critică ar cădea testele PISA. M-am uitat și eu peste ele.Și eu sunt analfabet funcțional după nota pe care am luat-o…Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ.
Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit. Și generația mea, și a voastră am fost învățate să fim papagali. Să reproducem. Să memorăm ca să luăm un examen.
PISA testează altceva: capacitatea de a înțelege, de a gândi logic și de a aplica ceea ce știi în situații concrete. Școala românească nu ne învață asta! Killa Fonic, Holograf, Dan Negru, Selly- oameni din generații și lumi diferite- au crescut în același sistem de învățământ. Un sistem care te-a învățat mai degrabă să ții minte decât să gândești.
Câți profesori l-ar trece? Dar câți dintre miniștrii Educației? Praf e educația, nu generația! Ne-au strâmbat gândirea ca pe turnul din Pisa„, a scris Dan Negru pe rețelele sociale.